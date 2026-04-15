Južna Koreja uvela besplatan mobilni internet za sve: Pristup mreži postao osnovno pravo

Vlasti u Južnoj Koreji su naložile operatorima da građanima obezbijede besplatan mobilni internet, uz jeftinije 5G pakete i bolji Wi-Fi u prevozu.

Južna Koreja je upravo povukla potez koji bi mogao da promeni svet. Vlasti su zvanično proglasile pristup mreži "osnovnim telekomunikacionim pravom" i naložile operatorima da svim građanima obezbijede besplatan osnovni nivo protoka.

Odluka direktno pogađa najveće igrače - SK Telecom, KT i LG Uplus - koji će troškove ovog programa morati da snose sami.

Konkretno, preko 7 miliona korisnika će, nakon što potroše svoj osnovni paket, automatski dobiti neograničen internet brzine 400 Kbps.

Iako je ova brzina daleko ispod mogućnosti 5G mreže, ona je sasvim dovoljna za ključne svakodnevne zadatke. Slanje poruka, glasovni pozivi preko interneta i dvofaktorska autentifikacija radiće bez problema, čak i kada korisnik nema više novca na računu.

Ministar nauke i tehnologije, Pae Kjung-hun, poručio je da niko ne smije ostati odsječen od mreže zbog rasta cijena ili ekonomske krize.

Ovaj potez je i odgovor na nedavne skandale sa sajber bezbjednošću. Operateri su bili pod lupom javnosti nakon masovnih curenja podataka i širenja malvera, pa država sada zahtijeva veću odgovornost prema potrošačima.

Pored besplatnog protoka, operateri su primorani da uvedu i znatno povoljnije 5G pakete koji će koštati manje od 12 evra mjesečno. Takođe, naloženo im je da povećaju broj minuta za penzionere i drastično poboljšaju besplatan Wi-Fi u javnom prevozu širom zemlje.

Svetske organizacije poput UN-a pomno prate ovaj južnokorejski eksperiment. Ako se model pokaže održivim, on bi mogao postati šablon za sve razvijene ekonomije koje teže potpunoj digitalizaciji društva.