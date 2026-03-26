Moskva lansirala "Rassvet": Prvih 16 satelita ruskog Starlinka poslato u orbitu

Rusija gradi sopstvenu "Starlink" mrežu - 16 satelita već je poslato u orbitu, ali stručnjaci upozoravaju na složen razvoj i velike rizike.

Ruska kompanija Bureau 1440 napravila je ključni korak ka stvaranju sopstvene mreže za satelitski internet lansiranjem 16 letelica konstelacije "Rassvet".

Nakon uspješnog odvajanja od rakete-nosača Sojuz 2.1B, kontrolu je preuzeo centar za upravljanje letovima. Sateliti sada započinju kretanje ka svojim ciljnim orbitalnim pozicijama, opremljeni najsavremenijom tehnologijom poput 5G NTN komunikacionog sistema i terminala za lasersku vezu nove generacije, piše Komerssant.

Ovaj projekat je ruski odgovor na sisteme poput Starlinka.

Ipak, put do pune funkcionalnosti neće biti lak. Iz kompanije upozoravaju da im predstoji faza razvoja koja će zahtijevati desetine lansiranja i značajno povećanje broja satelita u orbiti.

"Riječ je o složenom inženjerskom procesu, praćenom tehnološkim rizicima", navode iz Bureau 1440.

Razvoj ove mreže za širokopojasni internet deo je nacionalnog programa "Ekonomija podataka".

Finansijski ulozi su ogromni: planirano je da se do 2030. godine iz federalnog budžeta izdvoji 102,8 milijardi rubalja, dok će sama kompanija uložiti dodatnih 329 milijardi iz sopstvenih sredstava.

Ovim tempom, Rusija planira da do kraja decenije obezbijedi potpunu pokrivenost brzom internet mrežom iz svemira, koristeći napredni plazma pogonski sistem i međusatelitsku komunikaciju kako bi održala korak sa globalnim tehnološkim liderima.

