Rusija pravi svoj Starlink: Kreće masovna proizvodnja satelita

Rusija ove godine pokreće serijsku proizvodnju satelita i gradi mrežu za širokopojasni internet po uzoru na Starlink.

Izvor: Shutterstock

Rusija već ove godine pokreće serijsku proizvodnju satelita za širokopojasni internet i gradi sopstvenu verziju mreže američkog Starlink-a, čime direktno ulazi u trku za kontrolu komunikacija iz svemira, izjavio je direktor Roskosmosa Dmitrij Bakanov.

Prva tri satelita Zorkij lansirana su u decembru prošle godine u nisku Zemljinu orbitu, objavile su ruske RIA Novosti. Prema dokumentima Roskosmosa, do 2031. godine ova konstelacija brojaće ukupno 99 satelita. Konstelacija Rassvet do 2027. godine imaće više od 300 satelita u istoj orbiti, istakao je Bakanov.

U skorijoj budućnosti Rusija planira uspostavljanje dvije nove satelitske konstelacije, piše ruski list Vzgljad. Konstelacija Zorkij omogućiće izradu digitalnih karata u realnom vremenu, dok će Rassvet, projekat privatne kompanije Bjuro1440, predstavljati rusku verziju Starlinkove mreže za pružanje širokopojasnog interneta.

Ove godine u Rusiji će početi serijska proizvodnja obe vrste satelita, najavio je Bakanov u petak za ruski Prvi program. Satelit Zorkij snima Zemljinu površinu iz svemira, a na osnovu tih snimaka izrađuju se digitalne karte koje se koriste za navigaciju bespilotnih letelica i vozila, objasnio je čelnik Roskosmosa.

Izvor: L3Harris Technologies

Konstelacija Rassvet trebalo bi da obezbijedi usluge širokopojasnog interneta na teško dostupnim teritorijama Rusije, uključujući Arktik, ali i da omogući sigurnu komunikaciju vojnim snagama. "Ključno je pružiti komunikacijske usluge na svim područjima koja ne pokrivaju mreže na Zemlji", naglasio je Bakanov.

Konstelacija od 300 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti pokrivaće samo teritoriju Rusije, a ne cijeli svijet, pa je cilj realan, prenosi Vzgljad riječi stručnjaka iz IT sektora Germana Klimenka. Mreža satelita Rassvet promeniće sistem zapovedanja i kontrole u oružanim snagama, dok će sateliti Zorkij poboljšati efikasnost visokopreciznih napada, izjavio je za ruski list vojni stručnjak Jurij Knutov.

U civilnoj primijeni Rassvet će omogućiti pristup internetu u udaljenim regionima Rusije i unaprediti komunikaciju s brodovima, istakao je Knutov. Zorkij će, prema njegovim riječima, olakšati kontrolu usjeva, navodnjavanja i požara, kao i razvoj autonomnih vozila.

Rassvetova konstelacija od 300 satelita teško može da se mjeri sa Starlinkovom, koja broji oko 10.000 letjelica, prema podacima iz novembra prošle godine, rekao je Knutov.

"Cilj našeg sistema je da nadmaši konstelaciju britanskog OneWeba, koja je već uspostavljena, ali može da pruža usluge samo korporativnim klijentima i velikim vojnim jedinicama poput brigade", dodao je on.

Konstelacija OneWeba, uz Starlink, jedina pokriva cijeli svijet. Trenutno broji oko 650 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, a kompanija planira da je proširi lansiranjem još 440 letjelica.

Vlasnik OneWeba, francuski Eutelsat, ne namjerava da se takmiči ni sa Starlinkom ni sa Amazonovim Kuiperom na potrošačkom tržištu. Umjesto toga, kompanija će se fokusirati na segmente u kojima ima konkurentsku prednost, rekao je u avgustu prošle godine izvršni direktor Žan-Fransoa Falaše.

Izvor: 021.rs