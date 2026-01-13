logo
Mask obezbijedio besplatan internet Iranu

Mask obezbijedio besplatan internet Iranu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Ilon Mask je preko svoje kompanije "Spejs iks" ponudio besplatnu uslugu satelitskog interneta "Starlink" u Iranu tokom protesta u kojima je ubijen veliki broj ljudi, javio je "Blumberg".

ilon mask dao iranu besplatan internet Izvor: Shutterstock

"Spejs iks" je ukinuo pretplatu na "Starlink" u Iranu, tako da ljudi sa prijemnicima mogu da pristupe internetu bez plaćanja.

Ovu informaciju "Blumbergu" je potvrdio Ahmad Ahmadijani, izvršni direktor američke grupe "Holistik risajelens", koja sarađuje sa Irancima da bi obezbijedila pristup internetu.

Drugi izvor upućen u rad "Starlinka", koji je želio da ostane anoniman, takođe je potvrdio da je internet sada besplatan u Iranu preko ovog servisa.

Telekomunikacije su u prekidu u Iranu već nekoliko dana.

Ilon Mask starlink Iran Internet

