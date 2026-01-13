logo
"Broj žrtava je zastrašujući": Fon der Lajen najavila nove sankcije Iranu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je uvođenje novih sankcija Iranu zbog represije i rasta broja žrtava tokom protesta u toj zemlji.

EU najavljuje nove sankcije zbog nasilja u Iranu Izvor: Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis

"EU je već stavila Korpus islamske revolucionarne garde pod režim sankcija zbog kršenja ljudskih prava. U bliskoj saradnji sa visokim predstavnikom za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas, brzo će biti predložene nove sankcije protiv onih koji su odgovorni za represiju", objavila je Fon der Lajenova na "Iksu".

Ona je dodala da je "rastući broj žrtava u Iranu zastrašujući", te da nedvosmisleno osuđuje "prekomjernu upotrebu sile i kontinuirano ograničavanje slobode".

"Stojimo uz narod Irana koji hrabro maršira za svoju slobodu", naglasila je Fon der Lajenova.

Prema podacima nevladinih organizacija, više od 600 ljudi ubijeno je u Iranu tokom antivladinih protesta u prethodne tri sedmice.

Ursula fon der Lajen Iran sankcije

