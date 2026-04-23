Project Ace je robot koji savladava spin loptice od 450 rad/s i pobeđuje elitne stonotenisere.

Podvizi u šahu i video igrama jesu impresivni, ali AI je upravo napravio veliki korak tamo gdje je najbitnije - u fizičkom svijetu. Project Ace, autonomni robotski sistem koji je razvio Sony AI, uspio je da uradi "nemoguće" i pobijedi elitne stonotenisere.

Ovo je ogroman proboj u fizičkoj vještačkoj inteligenciji. Dok su roboti ranije dominirali samo u simulacijama, stvarni svijet je bio preveliki izazov.

Project Ace koristi devet kamera i senzore koji u milisekundama hvataju 3D poziciju loptice. Ono što ga izdvaja je sposobnost da obradi spin i ugaonu brzinu u realnom vremenu. Tokom testova, robot se nosio sa rotacijama od nevjerovatnih 450 rad/s, vraćajući takve udarce u preko 75% slučajeva.

"Ovo istraživanje je pokazalo da autonomni robot zapravo može da pobijedi u takmičarskom sportu, dostižući ili nadmašujući vrijeme reakcije i donošenje odluka ljudi u fizičkom prostoru. Stoni tenis je igra ogromne složenosti koja zahtjeva odluke u djeliću sekunde, kao i brzinu i snagu", objasnio je Piter Dur, direktor Sony AI u Cirihu.

Brojke iz mečeva odigranih krajem 2025. i početkom 2026. godine su zapanjujuće. Ace je pobijedio u tri od pet mečeva protiv elitnih igrača i pokazao dominaciju čak i na servisima.

Kraj ljudske dominacije u sportu? Robot prvi put uspio da nadigra elitne stonotenisere

"Ovaj proboj je mnogo veći od stonog tenisa. On predstavlja istorijski trenutak u istraživanju veštačke inteligencije, pokazujući, po prvi put, da AI sistem može da opaža, zaključuje i djeluje efikasno u složenim, brzo mijenjajućim okruženjima stvarnog sveta koja zahtjevaju preciznost i brzinu", kaže Piter Stoun, glavni naučnik Sony AI.

Ovaj uspijeh, koji je osvanuo na naslovnoj strani časopisa Nature, najavljuje novu eru. Ako mašina može da nadigra čoveka u sportu koji zahtijeva vrhunsku koordinaciju, vrata za primjenu ovakve tehnologije u realnom svijetu sada su širom otvorena.