logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj ljudske dominacije u sportu? Robot prvi put uspio da nadigra elitne stonotenisere

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

Project Ace je robot koji savladava spin loptice od 450 rad/s i pobeđuje elitne stonotenisere.

Project Ace robot prvi put pobijedio elitne stonotenisere Izvor: YouTube / Sony AI

Podvizi u šahu i video igrama jesu impresivni, ali AI je upravo napravio veliki korak tamo gdje je najbitnije - u fizičkom svijetu. Project Ace, autonomni robotski sistem koji je razvio Sony AI, uspio je da uradi "nemoguće" i pobijedi elitne stonotenisere.

Ovo je ogroman proboj u fizičkoj vještačkoj inteligenciji. Dok su roboti ranije dominirali samo u simulacijama, stvarni svijet je bio preveliki izazov.

Project Ace koristi devet kamera i senzore koji u milisekundama hvataju 3D poziciju loptice. Ono što ga izdvaja je sposobnost da obradi spin i ugaonu brzinu u realnom vremenu. Tokom testova, robot se nosio sa rotacijama od nevjerovatnih 450 rad/s, vraćajući takve udarce u preko 75% slučajeva.

"Ovo istraživanje je pokazalo da autonomni robot zapravo može da pobijedi u takmičarskom sportu, dostižući ili nadmašujući vrijeme reakcije i donošenje odluka ljudi u fizičkom prostoru. Stoni tenis je igra ogromne složenosti koja zahtjeva odluke u djeliću sekunde, kao i brzinu i snagu", objasnio je Piter Dur, direktor Sony AI u Cirihu.

Brojke iz mečeva odigranih krajem 2025. i početkom 2026. godine su zapanjujuće. Ace je pobijedio u tri od pet mečeva protiv elitnih igrača i pokazao dominaciju čak i na servisima.

"Ovaj proboj je mnogo veći od stonog tenisa. On predstavlja istorijski trenutak u istraživanju veštačke inteligencije, pokazujući, po prvi put, da AI sistem može da opaža, zaključuje i djeluje efikasno u složenim, brzo mijenjajućim okruženjima stvarnog sveta koja zahtjevaju preciznost i brzinu", kaže Piter Stoun, glavni naučnik Sony AI. 

Ovaj uspijeh, koji je osvanuo na naslovnoj strani časopisa Nature, najavljuje novu eru. Ako mašina može da nadigra čoveka u sportu koji zahtijeva vrhunsku koordinaciju, vrata za primjenu ovakve tehnologije u realnom svijetu sada su širom otvorena.

Tagovi

robot robotika roboti Stoni tenis inovacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS