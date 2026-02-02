Roboti sami izlaze iz sanduka i kreću na posao: Prizor iz kineske fabrike obišao planetu

Humanoidni roboti kineske kompanije LymX Dynamics demonstrirali su samostalnu aktivaciju po dolasku na lokaciju, bez pomoći ljudi i klasičnog podešavanja.

Izvor: YouTube / LymX Dynamics

Zamislite fabriku u kojoj se humanoidni roboti sami "aktiviraju" po dolasku na lokaciju. Bez ljudske pomoći i bez ručnog podešavanja. Kompanija LimX Dynamics upravo je to demonstrirala i prvi put prikazala u praksi.

Kompanija sa sjedištem u Šendženu objavila je video koji prikazuje 18 humanoidnih robota Oli kako autonomno izlaze iz transportnih sanduka, hodaju u formaciji i izvode koordinisanu rutinu - bez ljudske intervencije.

Upravo ovakav scenario pokazuje kako bi humanoidni roboti mogli da se koriste u budućim proizvodnim pogonima. Ideja je da roboti ne zahtjevaju klasično postavljanje, već da po isporuci mogu odmah da počnu sa radom.

Prošle nedjelje, LimX Dynamics je predstavio LimX COSA, operativni sistem namenjen humanoidnim robotima. Ovaj softver omogućava autonomnu percepciju okruženja, rasuđivanje i kretanje u stvarnim uslovima.

U prikazanom videu, 18 robota Oli smešteno je u standardne transportne sanduke. Nakon otvaranja, roboti ustaju, izlaze i kreću se napred u usklađenoj formaciji, bez ikakve ljudske asistencije.

Prema navodima kompanije, COSA funkcioniše kao jedinstveni softverski okvir za upravljanje više robota istovremeno. Sistem omogućava donošenje odluka, planiranje pokreta i kolektivno upravljanje celim timom humanoida.

Za razliku od klasičnih robotskih sistema, COSA ne razdvaja "razmišljanje" i kretanje. Zaključivanje na visokom nivou direktno je povezano sa motoričkom kontrolom, što omogućava gotovo istovremeno planiranje i izvršavanje pokreta.

Sistem posjeduje i memoriju, pa roboti mogu da pamte ranije opažena okruženja i objekte. To im omogućava da se vremenom prilagođavaju i efikasnije funkcionišu u poznatim prostorima.

Tokom fizičkih zadataka, poput penjanja uz stepenice, humanoidni robot Oli se oslanja na ugrađene senzore. Oni u realnom vremenu šalju podatke COSA-i, koja odmah prilagođava ravnotežu, držanje i hod u skladu sa promkenama u okruženju.

Upravo takav pristup mogao bi da ubrza njihovo uvođenje u stvarne proizvodne pogone.

18 Oli robota koordinacija Izvor: LimX Dynamics

Izvor: 021