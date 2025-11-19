Ilon Mask predviđa ekstremnu revoluciju: "Za 20 godina roboti će izbrisati siromaštvo, ljudi neće raditi"

Ilon Mask predviđa da većina ljudi za 20 godina neće morati da radi, da će vještačka inteligencija i humanodini roboti potpuno promijeniti društvo kakvo poznajemo.

Izvor: DIA TV/Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

Svjetski poznat milijarder Ilon Mask izjavio je da će vještačka inteligencija i humanoidna robotika dramatično preoblikovati globalno društvo, predviđajući budućnost u kojoj će siromaštvo biti eliminisano, a rad postati opcionalan.

"Vještačka inteligencija i humanoidni roboti zapravo će eliminisati siromaštvo", rekao je Mask na Američko-saudiјskom investicionom forumu u Vašingtonu.

ELON MUSK: "In the long term, the work will be optional and money will stop being relevant at some point."pic.twitter.com/c1m4xgQz0V — DogeDesigner (@cb_doge)November 19, 2025

Ilon Mask, koji vodi kompanije uključujući proizvođača električnih automobila Teslu, proizvođača raketa SpejsEks i AI startup xAI, rekao je da bi se društvo trebalo pripremiti za strukturne promjene kako tehnologija napreduje, prenosi Index. Predvideo je da će "dugoročno", što je definisao kao 10 do 20 godina, tradicionalni rad postati nepotreban za većinu ljudi.

"Moje predviđanje je da će rad biti opcionalan. Biće to poput bavljenja sportom ili igranja video-igara... možete otići u prodavnicu i kupiti povrće ili ga možete uzgajati u svom dvorištu. Mnogo je teže, ali neki ljudi to i dalje rade jer vole da gaje povrće. Takav će biti rad - opcionalan", zaključio je Mask.