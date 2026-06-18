Amerika može preko noći da isključi vještačku inteligenciju: Makron uputio dramatično upozorenje!

Lideri G7 pokrenuli su hitne razgovore o stvaranju sistema "povjerljivih partnera" kako bi zaštitili globalnu ekonomiju od nepredvidivih odluka Vašingtona.

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Strah da bi Sjedinjene Američke Države preko noći mogle da blokiraju pristup najnaprednijim AI modelima stigao je do najviših političkih krugova. Na samitu G7, francuski predsjednik Emanuel Makron, indijski premijer Narendra Modi i drugi svjetski lideri upozorili su na rizike koje nosi oslanjanje na američku vještačku inteligenciju.

Ove tenzije su kulminirale nakon što je Trampova administracija iz bezbjednosnih razloga blokirala pristup najnovijim modelima kompanije Anthropic (Mythos 5 i Fable 5). Ovaj incident je ogolio ogroman rizik sa kojim se suočavaju strane kompanije i vlade - svako ko se oslanja na američku AI infrastrukturu sada mora da računa na mogućnost da im pristup iznenada bude ukinut.

Makron je tokom sastanka otvoreno upozorio lidere G7, predsjednika Donalda Trampa i vodeće ljude AI industrije - uključujući direktora OpenAI-ja Sema Altmana i šefa Anthropica Darija Amodeija - na posljedice ovakvih poteza.

"Ako Sjedinjene Države jednog dana jednostavno isključe vještačku inteligenciju, to bi moglo ne samo da naškodi ekonomiji evropskih kupaca, već i da uništi same AI kompanije", naglasio je Makron.

Kako bi se zaštitile od nepredvidivih odluka Vašingtona, zemlje unutar G7 su pokrenule razgovore o kreiranju sistema "povjerljivih partnera". Ovaj plan bi državama van SAD omogućio bezbjedan pristup najnaprednijim modelima kompanija Anthropic i OpenAI, čime bi se stvorila otvorena trgovinska mreža koja zaobilazi američke restrikcije. Da bi neko postao poverljivi partner, uslov je da te modele koristi za jačanje odbrane od zajedničkih konkurenata, poput Kine.

Ipak, kako piše TechCrunch, još uvijek je nejasno koliko daleko ovaj sistem može da se proširi i da li on zaista rešava problem nekog startapa iz Pariza ili Bangalora čiji proizvod može preko noći prestati da radi bez ikakvog upozorenja.

Ove oštre izjave dolaze u trenutku kada Evropa i ostatak svijeta ubrzano pokušavaju da postignu suverenitet u oblasti vještačke inteligencije. Međutim, to postaje sve teže jer američki modeli nastavljaju tehnološki da beže konkurenciji, a niko ne želi da ostane u zaostatku. Makron je na kraju zaključio da bi za sam Vašington bilo pametno da podrži ovaj sistem, jer niko na svetu neće hteti da plaća američki AI ako on može prosto da nestane u jednom danu.