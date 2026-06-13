Skandal koji je šokirao pravosuđe: Sud otkazao suđenje jer su advokati obje strane koristili AI

Sud je izrekao žestoke kazne nakon što je otkriveno da su advokatice sa obje strane koristile vještačku inteligenciju, koja je izmislila nepostojeće zakone i sudske slučajeve u zvaničnim podnescima.

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Sutkinja američkog saveznog suda, Šarion Ajkok, donijela je radikalnu odluku i potpuno otkazala suđenje nakon što je otkrila da su advokati sa obje strane u postupku koristili vještačku inteligenciju.

Sud je, osim što je odbacio tužbu, advokaticama izrekao visoke novčane kazne te im zabranio postupanje pred tim sudom u periodu od dvije godine zbog podnošenja falsifikovane dokumentacije.

Pravni spor je vođen između Toma Vitersa i grada Aberdina zbog neisplaćenih honorara, ali se proces brzo pretvorio u totalni haos. Tokom provjere dokumentacije, sudski službenici su primijetili bizarnu stvar - obje strane su u svojim podnescima navodile sudske slučajeve i zakone koji uopšte ne postoje u stvarnosti.

Na posebnom saslušanju, advokatice Ketrin Vilijams i Ketlin Vilson priznale su da im je vještačka inteligencija služila za istraživanje i automatsko sastavljanje zvaničnih odgovora. Nijedna od njih nije provjerila podatke prije predaje papira sudu, što je dovelo do masovne pojave takozvanih AI halucinacija.

Pravnice su kažnjene novčano sa iznosima do 3.500 dolara i ekspresno izbačene iz zgrade suda.

Posebno je bizarno opravdanje advokatice Vilson, koja je pred sutkinjom tvrdila da uopšte nije znala da vještačka inteligencija može da izmišlja i laže. Sutkinja Ajkok je takvo objašnjenje proglasila potpuno nevjerovatnim i neprihvatljivim za nekoga ko se bavi zakonom.

Ovaj incident je samo vrh ledenog brijega. Kako prenosi Telegraf, nekontrolisana upotreba botova u advokaturi postaje masovni problem koji ozbiljno usporava sudske procese i ubrzano uništava povjerenje građana u pravosudni sistem.

(Smartlife/Mondo)