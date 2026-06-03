Kraj za skrivenu vještačku inteligenciju na YouTube-u: Oznake će biti vidljive direktno ispod videa i na Shorts-u

YouTube uvodi vidljivije oznake za sadržaj koji je generisan ili izmijenjen uz pomoć vještačke inteligencije, a ujedno pokreće i nove sisteme za automatsko prepoznavanje ovakvih sintetičkih video-snimaka.

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Iz kompanije je saopšteno da će ove oznake ubuduće biti prikazane direktno ispod video-snimaka, dok će se na Shorts sadržaju pojavljivati kao uočljiv vidljivi sloj tokom same reprodukcije.

Ova promjena je izuzetno značajna jer su informacije o korišćenju vještačke inteligencije do sada uglavnom bile skrivene u odjeljku "Kako je ovaj sadržaj napravljen" (How this content was made), zbog čega ih mnogi korisnici na platformi nisu ni primjećivali.

Nova pravila dio su širih nastojanja YouTube-a da značajno poveća transparentnost u vrijeme kada lažni video-snimci i drugi materijali stvoreni vještačkom inteligencijom postaju sve uvjerljiviji i znatno teži za prepoznavanje. Jedna od najvažnijih novina u ovom procesu jeste to što YouTube više neće zavisiti isključivo od toga da li će autori sami prijaviti upotrebu AI alata.

Platforma će ubuduće aktivno koristiti sopstvene sisteme za detekciju, kao i napredne tehnologije poput C2PA metapodataka i Google-ovog SynthID sistema, kako bi samostalno identifikovala sadržaj koji je generisan ili u većoj mjeri izmijenjen.

U svim slučajevima kada sistem procijeni da neki video-snimak sadrži značajne elemente generisane vještačkom inteligencijom, YouTube zadržava pravo da samostalno doda odgovarajuću oznaku, čak i ako autor to nije učinio. S druge strane, kreatori sadržaja imaće mogućnost da ospore potencijalno pogrešno dodijeljene oznake putem YouTube Studio platforme.

Cilj ovih promjena je da korisnici već na prvi pogled dobiju neophodan dodatni kontekst o sadržaju koji gledaju, naročito kada su u pitanju video-snimci koji prikazuju ljude, događaje ili mjesta na način koji može djelovati potpuno autentično.

YouTube već posljednjih godina postepeno uvodi različite mjere za postizanje veće transparentnosti AI sadržaja. Još 2024. godine platforma je od autora počela da zahtijeva obavezno označavanje realističnog AI sadržaja, a u međuvremenu su implementirani i alati koji pomažu kreatorima da otkriju i uklone neovlašćene verzije svog lika koje su generisane vještačkom inteligencijom.

Iako iz kompanije ističu da nove oznake neće u potpunosti eliminisati dezinformacije i potencijalnu zloupotrebu ove tehnologije, one bi ipak trebale da pomognu korisnicima da lakše procijene autentičnost materijala. Stručnjaci ujedno preporučuju da se sve senzacionalne tvrdnje obavezno provjeravaju iz više pouzdanih izvora, te da korisnici ostanu oprezni sa video-snimcima koji izazivaju snažne emocije ili stvaraju osjećaj hitnosti, jer savremeni AI alati danas izuzetno uvjerljivo mogu da generišu slike, glasove i kompletan video-sadržaj.