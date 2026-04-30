YouTube otključao opciju koja se godinama plaćala: "Slika u slici" je sada besplatna za sve

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

Više ne morate da birate između dopisivanja i gledanja omiljenog YouTube kanala. PiP opcija je sada besplatna za sve - uz jedno ograničenje.

YouTube opcija "slika u slici" (PiP) je sada besplatna za sve Izvor: Ilija Baošić

YouTube je zvanično potvrdio da funkcija "slika u slici" (PiP) postaje besplatna za sve korisnike širom svijeta, bez obzira na to da li plaćaju pretplatu.

Ova opcija omogućava da smanjite video u mali prozor i nastavite gledanje dok kucate poruke ili pretražujete internet. Do sada je ova pogodnost bila rezervisana isključivo za Premium korisnike ili ljude koji žive u Americi.

Nova promena stiže na sve Android i iOS uređaje postepeno, kroz globalno ažuriranje aplikacije koje će trajati narednih par mjeseci. 

Iako video koji gledate više neće nestajati kada izađete iz aplikacije, postoji jedna stvar koju morate znati pre nego što se obradujete. Korisnici koji ne plaćaju pretplatu moći će da koriste "sliku u slici" samo za obične video snimke, dok muzički spotovi ostaju zaključani iza pretplate.

Ako želite da slušate muziku u pozadini dok radite nešto drugo, YouTube Premium ostaje jedino rješenje. Za sav ostali sadržaj, poput tutorijala ili dokumentaraca, funkcija će raditi potpuno besplatno.

Ukoliko vam opcija ne proradi odmah, prvo provjerite da li imate posljednju verziju aplikacije u prodavnici. Često je potrebno i da ručno omogućite "prikaz preko drugih aplikacija" u samim podešavanjima vašeg telefona.

