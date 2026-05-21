Novi alat u YouTube Studiju: Napredni AI sistem omogućava autorima da jednim klikom uklone lažne snimke

Novi YouTube sistem zaštite nudi mogućnost da brzo i lako otkrijete i prijavite sporni sadržaj.

YouTube je povukao radikalan potez u borbi protiv sve većeg broja lažnih video-snimaka koji zloupotrebljavaju lica stvarnih ljudi. Nova funkcija, koja uskoro postaje dostupna unutar YouTube Studio panela, omogućava vam da kroz napredni AI sistem skenirate platformu, pronađete svoje AI klonove i deepfake-ove i zahtijevate njihovo hitno brisanje.

Da bi vas sistem uopšte zaštitio i prepoznao zloupotrebu vašeg lika, morate proći kroz jednokratnu verifikaciju identiteta. To podrazumijeva prilaganje važećeg ličnog dokumenta sa slikom i snimanje kratkog selfi videa kako bi algoritam zapamtio vaše crte lica.

Kada se verifikacija završi, sistem pretražuje bazu i pokazuje vam tačne lokacije unutar snimaka gdje se pojavljuje vaše lice bez dozvole. Ukoliko uočite da vas je neko klonirao, jednim klikom šaljete zahtjev za uklanjanje sadržaja zbog kršenja privatnosti.

Ovaj nivo zaštite ranije je bio ekskluzivno rezervisan samo za političare, novinare i holivudske zvijezde. YouTube je sada potpuno ukinuo ta ograničenja, pa broj pratilaca ili staž na platformi više nemaju nikakav uticaj na bezbjednost.

Džek Malon, portparol kompanije YouTube, potvrdio je za medije da su pravila od sada ista za sve: "Ovim proširenjem jasno stavljamo do znanja da bez obzira na to da li autori objavljuju sadržaj na YouTube-u čitavu deceniju ili tek počinju, imaće pristup istom nivou zaštite."

Ipak, tehnologija u ovoj fazi ima jedno važno ograničenje - prepoznaje isključivo krađu lica, dok lažiranje glasa pomoću veštačke inteligencije još uvijek nije obuhvaćeno ovim skenerom.

Sa druge strane, vaša privatnost je osigurana. Ukoliko u nekom trenutku odlučite da se povučete iz ovog programa zaštite, možete podnijeti zahtjev da YouTube trajno obriše sve vaše biometrijske podatke i selfi snimke sa svojih servera, prenosi The Verge.

Nova opcija za detekciju lažnog AI sadržaja postaće dostupna svim korisnicima starijim od 18 godina u narednih nekoliko sedmica.