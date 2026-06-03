Zašto neki vide AI kao prijatelja: Otkrivena psihološka osnova fenomena

Naučnici upozoravaju da je razumijevanje ovog trenda ključno za ublažavanje rizika od prevelike emocionalne zavisnosti od AI.

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Naučnici su otkrili da su emocionalne veze koje ljudi razvijaju sa četbotovima direktno povezane sa njihovom sklošću da "humanizuju" tehnologiju. Istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije došli su do ovog zaključka nakon analize podataka više od 1.200 učesnika.

U pitanju je fenomen antropomorfizma - sklonost da se tehnologiji pripisuju ljudske osobine, kao što su emocije, namjere ili želje. Na primjer, kada korisnik kaže da telefon "neće da radi" ili da kompjuter "razmišlja", on zapravo daje uređaju ljudske karakteristike.

Studija je pokazala da su ljudi koji češće na ovaj način posmatraju stvari ujedno i skloniji formiranju emocionalne i društvene privrženosti prema četbotovima. Međutim, razlike među grupama su značajne. Mlađa populacija i muškarci češće razvijaju emocionalne veze sa vještačkom inteligencijom, dok je kod starijih korisnika i žena ta vjerovatnoća manja.

Naučnici napominju da ovaj trend nije nov i da je ranije uočen u odnosu prema životinjama, kojima ljudi takođe pripisuju ljudska osjećanja i ponašanje, prenosi Psychology Today.

Autori studije smatraju da je razumijevanje ove osobine važno za procjenu interakcije između ljudi i vještačke inteligencije. Oni tvrde da bi ovo razumijevanje moglo pomoći u razvoju pristupa za regulisanje i ublažavanje potencijalnih rizika od prevelike emocionalne zavisnosti od AI sistema.

(Smartlife/Mondo)