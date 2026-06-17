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Spajdermen u novom filmu koristi Samsung telefon! Isplivali detalji velike saradnje

Spajdermen u novom filmu koristi Samsung telefon! Isplivali detalji velike saradnje

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
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Kompanije Samsung i Sony Pictures zvanično su potvrdile saradnju za predstojeći blokbaster "Spider-Man: Brand New Day", u kojem će čuveni superheroj kao svoj glavni uređaj koristiti novi Galaxy Z Flip.

Samsung u novom Spajdermenovom filmu Izvor: Marvel / Samsung

U filmu Spider-Man: Brand New Day, koji u bioskope stiže 31. jula, čuveni superheroj će koristiti Samsung Galaxy Z Flip kao svoj glavni uređaj.

Ovu saradnju i plaćeni plasman proizvoda zvanično je potvrdio i sam Samsung, koji je objavio promotivni materijal na kojem se vidi da će i ostali likovi u filmu koristiti njihove uređaje. Tako će Spajdermenov prijatelj Ned Lids pokušavati da ga locira koristeći Galaxy Z Fold i Galaxy Watch, a tajming kampanje sugeriše da je riječ o najnovijim modelima čija se premijera očekuje 22. jula.

"Spajdermen je oduvijek bio heroj definisan svojom vezom sa zajednicom. Udruživanje sa kompanijom Samsung pomoglo nam je da taj duh oživimo kako na ekranu tako i izvan njega, integrišući tehnologiju koju ljudi koriste svakodnevno u Spajdermenov svijet, dok smo istovremeno fanovima pružili inovativne i zabavne nove načine da se uključe kroz Spidey Tracker", izjavio je Džefri Godsik, izvršni potpredsjednik u kompaniji Sony Pictures Entertainment.

Kao dio ove velike marketinške kampanje, Samsung već sutra u 35 zemalja pokreće "Spidey Tracker". Reč je o posebnom sajtu za obožavaoce koji verno prenosi softver koji Ned Lids koristi u samom filmu, pa će fanovi moći u realnom vremenu da prate navodna uočavanja Spajdermena i osjete se kao dio priče.

Dok se u filmu očekuju najnoviji Galaxy Z Flip8 i Fold8, u opticaju je i misteriozni pametni sat na Nedovoj ruci, za koji se pretpostavlja da je ili dolazeći Galaxy Watch9 ili robusni Galaxy Watch Ultra 2.

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Tagovi

Samsung film spajdermen

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