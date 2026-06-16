Ljeto počinje: Izaberite Galaxy A07 ili Redmi Note 15 Pro uz m:tel Travel tarife

Vaš novi telefon za nove avanture!

Izvor: m:tel PR

Ljeto je vrijeme putovanja i stvaranja najboljih uspomena. Samsung Galaxy A07 donosi pouzdanost i praktičnost, dok će vas Redmi Note 15 Pro osvojiti naprednim mogućnostima i impresivnom kamerom.

Atraktivni Galaxy A07 stvoren je da traje i nudi mnogo razloga da bude vaš izbor. Sa velikim ekranom, kvalitetnom kamerom i odličnom baterijom, Galaxy A07 je odličan izbor za učenike, studente, starije korisnike i sve druge koji žele provjeren kvalitet, moderne funkcije i dugotrajnost po pristupačnoj cijeni.

Uz čak šest godina sigurnosne i softverske podrške, što je rijetkost u ovoj kategoriji uređaja, Galaxy A07 ostaje siguran, pouzdan i ažuran godinama nakon kupovine.

Izvor: m:tel PR

Kada od svog novog telefona očekujete napredne mogućnosti koje ga približavaju premijum klasi, uz cijenu uređaja iz srednjeg segmenta, onda je Redmi Note 15 Pro pravi izbor za vas.

Najizdržljiviji Redmi Note do sada donosi impresivnu kameru od 200 MP, moćnu bateriju od 6500 mAh, veliki 6,77-inčni AMOLED ekran i naprednu Gorilla Glass Victus 2 zaštitu. Sa Redmi Note 15 Pro svaki snimljeni trenutak oživljava u impresivnim detaljima.

Bilo da ovog ljeta krećete na odmor, poslovni put, festival ili vikend avanturu, izaberite Galaxy A07 ili Redmi Note 15 Pro u posebnoj m:tel ponudi uz preporučene Evropa Travel i Evropa Travel Plus tarife i uživajte gdje god da krenete!

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