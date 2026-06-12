Uz m:tel TV preporuke nećete pogriješiti - očekuju vas uvijek dobri filmovi

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Ako ste željni dobre komedije, na TV STAR Life kanalu možete pogledati film "Odjednom tata" i to u subotu 13. juna u 12.05 časova.

Samjuel živi slobodnim životom sve dok mu bivša djevojka ne ostavi njihovo dijete pred vratima. Djevojčica se zove Glorija i njih dvoje zajedno žive u Parizu. S vremenom postaju nerazdvojni, ali Samjuel biva uvučen u bitku za starateljstvo po povratku Glorijine majke.

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U kriminalističkoj drami "London Bulevar", bivši zatvorenik Mičel pokušava da započne novi život kao domar kod povučene glumice, ali to se nažalost ne slaže sa željama londonskog podzemlja. Film će biti emitovan u nedjelju 14. juna u 19.00 časova na TV AXN.

Bivši zatvorenik zaljubljuje se u mladu glumicu koju štiti, što ga stavlja u direktan sukob sa najopakijim londonskim gangsterom. Nakon odslužene zatvorske kazne, Mičel namjerava da živi pošteno i uskoro nalazi posao tjelohranitelja povučene filmske zvijezde Šarlot, kojoj paparaci nikad ne daju mira. Njih dvoje uskoro se počnu zbližavati. Međutim, za Mičelove usluge zainteresovan je i moćni gangster Gant, koji ne prihvata 'ne' kao odgovor...

Izvor: Promo

Akcija, avantura, drama, komedija… Sve to donosi film "Tinejdžerka tajni agent" koji je na programu u ponedjeljak 15. juna u 17.55 časova na FILMBOX+ love&crime.

Kada je FBI angažuje da prihvati tajni zadatak u jednom sestrinstvu na koledžu, Moli Moris se mora transformirati iz žestoke privatne istražiteljice u prefinjenu i sofisticiranu djevojku sa univerziteta kako bi zaštitila kćerku mafijaša. Sa nekoliko osumnjičenih na listi, Moli neočekivano otkriva da niko nije ono za što se predstavlja, pa čak ni ona…

Izvor: Promo

Film "Ono što se dešava kasnije" je krajnje romantična, topla ljubavna priča koju možete pogledati na TV HBO u utorak 16. juna u 13.10 časova.

Bivši ljubavnici Bil i Vila zbog nevremena primorani su ostanu na regionalnom aerodromu. Čekajući nastavak putovanja, Vila, sklona magičnom razmišljanju, i Bil, sklon katastrofičnim scenarijima, otkrivaju da jedno drugo i dalje istovremeno privlače i nerviraju, baš kao i prije nekoliko decenija. Dok raspetljavaju zagonetku svoje zajedničke prošlosti i upoređuju sadašnje živote sa snovima koje su nekada dijelili, počinju da se pitaju je li njihov ponovni susret tek slučajnost ili nešto čarobnije.

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