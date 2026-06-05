Otvorena 16. sezona Sportskih igara mladih u Brčkom

m:tel i ove godine uz sport, prijateljstvo i fair play

Izvor: m:tel PR

Svečanim programom i tradicionalnim paljenjem Plamena prijateljstva - simbola zajedništva, u Brčkom je 5. juna otvorena 16. sezona Sportskih igara mladih Bosne i Hercegovine. Plamen prijateljstva zapalio je proslavljeni bh. atletičar Amel Tuka zajedno sa djecom, šaljući snažnu poruku zajedništva i sportskog duha.

Ova manifestacija za djecu i mlade već godinama kroz sport promoviše prijateljstvo, toleranciju, timski duh, fair play i zdrav način života, a kroz različite sportske sadržaje i igre do danas je okupila gotovo 3.500.000 djece i mladih iz BiH, Srbije i Hrvatske.

Izvor: m:tel PR

Ceremoniji svečanog otvaranja prisustvovale su brojne zvanice iz sportskog, političkog i ekonomskog života, a u ime kompanije m:tel, koja već godinama podržava Sportske igre mladih, obratio se Stefan Ličina, šef Službe za odnose sa javnošću.

"Sportske igre mladih su mnogo više od takmičenja. One su mjesto gdje djeca uče vrijednosti koje nose cijeli život. Ovaj projekat podržavamo na nivou Telekom Srbija grupe - ne samo u Bosni i Hercegovini, već i širom regije, jer vjerujemo da ulaganje u mlade predstavlja ulaganje u sigurniju i zdraviju budućnost. Ponosni smo što smo dio ove priče koja prevazilazi sponzorstvo i donosi stvarnu vrijednost generacijama koje dolaze", poručio je Ličina.

Finalna takmičenja za Bosnu i Hercegovinu biće održana tokom juna i jula u Sarajevu, dok će najuspješniji učesnici izboriti plasman na regionalno finale u Splitu, gdje će ove godine biti obilježeno i 30 godina Sportskih igara mladih.