Odabrani sadržaji sa m:tel TV platformi za opuštanje pred ekranima

Na m:tel TV platformama i narednih dana pratite kvalitetne filmove i serije, sportski i dječiji program, kao i brojne druge sadržaje.

Izvor: m:tel

Na TV PRVA, u subotu 6. juna 2026. godine u 00.15 časova možete pogledati sjajan kriminalistički film „Velika iluzija“.

Specijalni FBI agent Dilan odlučan je da natjera iluzioniste da plate za svoja djela i zaustavi ih prije nego što izvedu najavljenu, do sada najveću pljačku. Pritom je primoran da sarađuje sa Almom, detektivkom Interpola, prema kojoj ima ozbiljne sumnje. Iz očaja se obraća Tadeusu, poznatom razotkrivaču magije, koji tvrdi da je pljačka banke izvedena prerušavanjem i video trikovima…

TV kanal Pink Action nam donosi uzbudljiv triler, film „Izvlačenje” u ponedjeljak 8. juna u 13.00 časova.

Izvor: m:tel

Hari radi za CIA-u, baš kao i njegov otac Leonard. On silno želi da radi na terenu, ali ga konstantno odbijaju. Hari živi u Pragu, a dobar prijatelj njegovog oca ga nadgleda. Ubrzo dobijaju vijest da je Leonard, koji je u Nju Džerziju, pokušao da uzme dio hardvera pod nazivom Kondor, i nestao. Hari želi da pomogne šefu da ih pronađe, ali ovaj mu ne dozvoljava. Zbog toga na svoju ruku odlazi u Nju Džerzi. Šef tada odlučuje da pošalje jednu od svojih agentica, koja je ujedno Harijeva bivša djevojka, da zajedno pronađu Leonarda i Kondora.

U utorak 9. juna 2026. godine od 16.35 časova na TV Cinemax 2 možete pogledati film „Beri Sil: Američki original”.

Izvor: m:tel

Švercer. Doušnik. Patriota. Jedan od najbogatijih ljudi Amerike osamdesetih godina, o kojem vjerovatno nikada niste čuli. Pilot kompanije TWA Beri Sil, poznat po svom avanturističkom duhu, heroj je svog uspavanog grada na jugu. Na veliko iznenađenje njegove supruge Lusi, šarmantni preduzetnik je od cijenjenog pilota postao ključna ličnost u jednom od najvećih skandala u savremenoj istoriji. Teško se moglo predvidjeti da će ono što je počelo kao krijumčarenje dovesti do toga da Beri pomaže u formiranju vojske i finansiranju rata.

„Detektiv Najt: Nezavisnost“, naziv je briljantnog akcionog filma koji će biti emitovan u četvrtak 11. juna u 22.15 časova na B92.

Izvor: m:tel

Tokom smjene za Dan nezavisnosti, Najt kreće u trku s vremenom pokušavajući da zaustavi vozilo hitne pomoći koje prijeti da ugrozi gradske svečanosti. Zavedeni osvetnik, koji glumi policajca sa ukradenim pištoljem i uniformom, ima bankovni trezor pun razloga da pokrene sopstveni vatromet... koji će pogoditi opasno blizu Najtove kuće.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.