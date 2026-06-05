Najbolja kombinacija za putovanje - iPhone 17, AirPods 4 i m:tel Travel tarifa

Vrhunski uređaji i tarifa koja pokriva sve!

Izvor: m:tel

Najljepša putovanja zaslužuju podršku i najbolju tehnologiju. Zato su iPhone 17, AirPods 4 i m:tel Travel Evropa Plus tarifa idealni saputnici za svaku avanturu - od kratkih izleta do dužih putovanja u inostranstvo.

Još ljepši i još izdržljiviji, iPhone 17 donosi snagu, eleganciju i inovacije za savršeno iskustvo nove generacije mobilne tehnologije.

Ovaj vrhunski telefon nudi svjetliji ProMotion ekran, novu Ceramic Shield 2 zaštitu i izuzetno snažni A19 čip koji pokreće najnaprednije Apple Intelligence funkcije.

Pravu evoluciju u rezoluciji omogućavaju glavna Fusion kameru od 48 MP i Fusion ultraširoka kamera od 48 MP omogućavaju fantastične fotografije u svim uslovima, dok će vas prednja Center Stage kamera od 18 MP uvijek postaviti u centar svakog snimka, razgovora ili selfija.

Za magičnu vezu, upotpunite svoj novi iPhone 17 sa sjajnim AirPods 4 slušalicama. Uz udobniji dizajn, bogatiji zvuk, snažnije basove i aktivno poništavanje buke, AirPods 4 pružaju pravu čaroliju zvuka i besprijekorno Apple iskustvo.

Oba uređaja potražite u m:tel ponudi uz preporučenu Travel Evropa Plus tarifu za neograničene razgovore, 80 GB mobilnog interneta i 2 GB roaming interneta u Evropi, kao i putno zdravstveno osiguranje, uključeno u pretplatu po prvi put na tržištu BiH.

Na svakom novom putovanju neka uz vas budu vrhunski Apple uređaji i m:tel Travel tarifa!

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.

(m:tel)