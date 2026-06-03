logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dopuna i m:GO – kombinacija koja ti donosi 1GB mobilnog neta

Dopuna i m:GO – kombinacija koja ti donosi 1GB mobilnog neta

Izvor Promo
0

Preuzmi m:GO aplikaciju i počasti se sa 1GB mobilnog interneta – potpuno besplatno

m:tel poklanja 1GB mobilnog interneta za korisnike m:GO aplikacije Izvor: m:tel PR

Ako koristiš m:tel Dopunu, sada je pravi trenutak da unaprijediš svoje digitalno iskustvo. U periodu od 1. do 30. juna 2026. godine preuzmi m:GO aplikaciju i registruj se, a m:tel ti automatski poklanja bonus mobilni internet od 1GB koji možeš da koristiš u mreži m:tel-a, kao i u romingu u zemljama Zapadnog Balkana. Bonus važi 24 časa od aktivacije, idealno za surfovanje, društvene mreže ili navigaciju dok si u pokretu.

Uz m:GO aplikaciju imaš sve na jednom mjestu:

• brzo i jednostavno dopunjavaš račun
• u svakom trenutku pratiš stanje i potrošnju
• parking u BiH, Srbiji i Crnoj Gori plaćaš u samo par klikova
• kupuješ net opcije, aktiviraš dodatke i promocije bez odlaska na prodajno mjesto
• dobijaš ekskluzivne digitalne pogodnosti i obavještenja
• štediš vrijeme – sve rješavaš direktno sa svog telefona

Preuzmi već danas aplikaciju putem Google Play Store-a, App Store-a ili Huawei AppGallery, registruj se i iskoristi svoj 1GB poklon mobilnog neta.

Uz m:GO sve ti je lakše, brže i uvijek pri ruci.

Za više informacija pozovi 066 10 10 10.

Ponuda važi za Dopuna korisnike koji se u posljednjih 12 mjeseci nisu registrovali za korišćenje m:GO aplikacije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel Internet poklon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS