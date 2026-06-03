Dopuna i m:GO – kombinacija koja ti donosi 1GB mobilnog neta

Preuzmi m:GO aplikaciju i počasti se sa 1GB mobilnog interneta – potpuno besplatno

Izvor: m:tel PR

Ako koristiš m:tel Dopunu, sada je pravi trenutak da unaprijediš svoje digitalno iskustvo. U periodu od 1. do 30. juna 2026. godine preuzmi m:GO aplikaciju i registruj se, a m:tel ti automatski poklanja bonus mobilni internet od 1GB koji možeš da koristiš u mreži m:tel-a, kao i u romingu u zemljama Zapadnog Balkana. Bonus važi 24 časa od aktivacije, idealno za surfovanje, društvene mreže ili navigaciju dok si u pokretu.

Uz m:GO aplikaciju imaš sve na jednom mjestu:

• brzo i jednostavno dopunjavaš račun

• u svakom trenutku pratiš stanje i potrošnju

• parking u BiH, Srbiji i Crnoj Gori plaćaš u samo par klikova

• kupuješ net opcije, aktiviraš dodatke i promocije bez odlaska na prodajno mjesto

• dobijaš ekskluzivne digitalne pogodnosti i obavještenja

• štediš vrijeme – sve rješavaš direktno sa svog telefona

Preuzmi već danas aplikaciju putem Google Play Store-a, App Store-a ili Huawei AppGallery, registruj se i iskoristi svoj 1GB poklon mobilnog neta.

Uz m:GO sve ti je lakše, brže i uvijek pri ruci.

Za više informacija pozovi 066 10 10 10.

Ponuda važi za Dopuna korisnike koji se u posljednjih 12 mjeseci nisu registrovali za korišćenje m:GO aplikacije.