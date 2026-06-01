Banja Luka Fest ponovo okuplja publiku na Kastelu

Veliko interesovanje i sjajne reakcije potvrđuju da se festival željno čekao

Povratak Banja Luka Festa na tvrđavu Kastel izazvao je izuzetne reakcije publike širom regiona, a veliko interesovanje za peto izdanje festivala potvrđuje koliko je ovaj događaj nedostajao publici. Nakon objave programa i povratka festivala na omiljenu lokaciju, društvene mreže preplavili su komentari podrške, poruke oduševljenja i nestrpljenja da se ponovo dožive posebne festivalske večeri pod otvorenim nebom.

Banja Luka Fest, koji će biti održan od 2. do 4. jula na Kastelu, tokom prethodnih godina izgradio je status jednog od najprepoznatljivijih muzičkih događaja u regionu, a ovog ljeta vraća se sa programom i atmosferom koja obećava tri noći za pamćenje.

„Nevjerovatno nas raduje energija i reakcija publike nakon objave festivala. Osjećamo koliko su ljudi poželjeli da se Banja Luka Fest vrati na Kastel, mjesto kojem ovaj događaj prirodno pripada. Upravo ta emocija i posebna atmosfera koju zajedno stvaramo svake godine daju smisao svemu što radimo. Radujemo se što ćemo ponovo biti na našem omiljenom mjestu i što ćemo zajedno sa publikom doživjeti još jedno nezaboravno festivalsko izdanje“, poručili su organizatori festivala.

Ovogodišnji program donosi tri različite, ali podjednako posebne večeri. Festival 2. jula otvara mediteranska pop zvijezda Petar Grašo, 3. jula publiku očekuje magična world music umjetnica Yasmin Levy, dok će veliko finale 4. jula obilježiti legendarno Bijelo dugme. Interesovanje za sve festivalske večeri već sada je izuzetno veliko, posebno za završnu noć festivala.

Banja Luka Fest i ove godine donosi iskustvo koje prevazilazi klasične koncerte - elegantno uređene festivalske zone, posebnu scenografiju, pažljivo osmišljenu produkciju i prepoznatljivu atmosferu zbog koje publika iz godine u godinu bira upravo Kastel kao mjesto svojih najboljih ljetnih uspomena.

Festival se realizuje uz podršku kompanije m:tel, generalnog sponzora i dugogodišnjeg partnera festivala.

Organizatori podsjećaju da je broj mjesta ograničen, te da se ulaznice za jubilarno peto izdanje festivala već nalaze u prodaji putem platforme kupikartu.ba i prodajnom mjestu u Banjaluci, agenciji Stars&more. S obzirom na veliko interesovanje i reakcije publike, očekuje se da će pojedine festivalske večeri biti rasprodate mnogo prije početka festivala.

Ovog ljeta Kastel ponovo postaje mjesto najboljih susreta, muzike i emocije - mjesto gdje nastaju uspomene koje se dugo pamte.