m:tel TV preporuke: Topliji dani uz dobre filmove i serije

m:tel TV platforme su odlično mjesto za bogat programski sadržaj - filmove, serije, dječije i sportske emisije.

Izvor: Epic Drama

U filmskim krugovima hvaljena drama i triler režisera Bertranda Bonela, film „Zvijer“, koja nas vodi u svijet vještačke inteligencije, biće emitovana u subotu, 30. maja u 20.08 časova na Radio-televiziji Republike Srpske.

Izvor: RTRS

U bliskoj budućnosti u kojoj vještačka inteligencija nadmoćno vlada, ljudske emocije postale su joj prijetnja. Kako bi ih se riješila, Gabriela mora pročistiti vlastiti DNK vrativši se u svoje prošle živote. U njima će se ponovno susresti s Luisom, svojom velikom ljubavi. Međutim, uskoro je nadvlada popriličan strah, predskazanje o skoro nadolazećoj potpunoj katastrofi…

U nedjelju, 31. maja u 22.00 časa na Pink Premium možete pogledati akcioni i avanturistički film „Van mape“, čija se radnja odvija širom svijeta.

Izvor: Pink Premium

Neustrašivog mladog lopova Nejtana Drejka (Tom Holand) angažuje iskusni lovac na blago Viktor „Sali” Saliven (Mark Volberg) da povrati bogatstvo koje je prikupio Ferdinand Magelan i koje je prije 500 godina izgubila kuća Monkada. Ono što počinje kao pljačka, za ovaj dvojac postaje jurnjava po cijelom svijetu, užasavajuća trka da se stigne do nagrade prije nemilosrdnog Santjaga Monkade (Antonio Banderas), koji vjeruje da su on i njegova porodica zakoniti nasljednici. Ako Nejt i Sali mogu da dešifruju tragove i riješe jednu od najstarijih svjetskih misterija, pronaći će blago vrijedno pet milijardi dolara, a možda čak i Nejtovog davno izgubljenog brata... ali samo ako mogu da nauče da rade zajedno.

TV kanal HBO nam za ponedjeljak, 1. juna od 22.30 časova donosi triler-komediju, film „Slatka mala tajna 2“, upućuje nas u predivne pejzaže Italije na glamurozno vjenčanje.

Izvor: HBO

Stefani Smoters (Ana Kendrik) i Emili Nelson (Blejk Lajvli) ponovo se sastaju na prelijepom italijanskom ostrvu Kapri, povodom Emilijinog raskošnog vjenčanja s bogatim italijanskim biznismenom. Pored glamuroznih zvanica, očekujte ubistvo i izdaju kao „potvrđene goste” na vjenčanju sa više krivina i skretanja nego što ih ima na putu od Marine Grande do glavnog trga u Kapriju.

Na Viasat Epic Drama možete u utorak, 2. juna od 22.00 časa pogledati nove epizode dramskog istorijskog serijala „Kraljica zmija“, elegantne drame koja prati uspon Katarine Mediči, od italijanskog siročeta do francuske kraljice.

Uprkos svim očekivanjima, Katarina de Mediči postala je jedna od najmoćnijih i najdugovječnijih vladarki u francuskoj istoriji. U ovoj seriji, Katarina dijeli svoje priče sa novom sluškinjom, Rahimom.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.