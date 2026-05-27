Od m:tel app takmičenja do Ai Week-a: Nezaboravno putovanje mostarskih gimnazijalaca u Milano

Pobjeda na prestižnom 9. Regionalnom app izazovu, u organizaciji kompanija Telekom Srbija, m:tel BiH i m:tel Crna Gora, odvela je talentovane srednjoškolce iz Gimnazije Mostar na nezaboravno stručno putovanje u Milano. Tim „Dva i po mušketira“, koji su činili učenici Lana Tikvić, Zvonko Dujmović i Mihovil Boban, a koji je žiri osvojio inovativnom aplikacijom „Izgovorko“, imao je priliku da boravi na globalno poznatoj konferenciji AI Week i iz prve ruke se upozna sa najnovijim svjetskim trendovima u oblasti vještačke inteligencije.

Ovo putovanje, na koje su otišli srednjoškolci iz Mostara, Niša i Podgorice, predstavlja krunu dugogodišnjeg truda Telekom Srbija grupe da kroz podršku mladim programerima investira u digitalnu budućnost regiona. Boravak u italijanskoj prijestonici mode i tehnologije za mlade inovatore i njihove mentore bio je spoj vrhunske edukacije, umrežavanja sa svjetskim IT stručnjacima i inspirativnog turističkog obilaska.

Članovi pobjedničkog tima iz BiH nisu krili oduševljenje prilikom koja im se pružila zahvaljujući kompaniji m:tel. „Milano je predivan grad i od srca smo zahvalni m:tel-u na ovoj nevjerovatnoj prilici. Sama AI Week konferencija bila je zapanjujuća, a zadivili su me kreativnost i inovativnost koju smo tamo vidjeli i dali su mi ogromnu inspiraciju za moje buduće autorske projekte“, istakao je gimnazijalac Mihovil Boban.

Njegov timski kolega Zvonko Dujmović naglašava besprijekornu organizaciju koja im je omogućila da izvuku maksimum iz ovog putovanja. „Kompletna organizacija, od smještaja do predviđenih aktivnosti, bila je na vrhunskom nivou. Na konferenciji smo vidjeli kako brojne svjetske kompanije koriste vještačku inteligenciju u dobre svrhe. Ovo je zaista bilo vrhunsko i nezaboravno iskustvo“, dodaje Zvonko.

Tehnološki napredak i praktična primjena znanja ključni su benefiti koje mladi programeri donose kući u BiH. „Prilika da slušamo vodeće svjetske stručnjake u svijetu vještačke inteligencije dala nam je potpuno novu perspektivu. Stečeno znanje i inspiraciju sigurno ćemo primijeniti u daljem razvoju i unapređenju naše aplikacije. Veliko hvala m:tel-u na pruženoj prilici i podršci“, poručuje Lana Tikvić.

Pored učenika, putovanje je imalo veliku profesionalnu vrijednost i za njihovog mentora, koji u pobjedi na Regionalnom app izazovu vidi dugoročnu korist za obrazovni proces. „Kroz direktan kontakt sa stručnjacima i prezentacije inovativnih rješenja na ovoj konferenciji, dodatno sam učvrstio svoje znanje o praktičnoj primjeni tehnologija koje koristim u nastavi. Mogućnost umrežavanja sa međunarodnim kolegama otvorila je prostor za neke nove ideje, a ovo putovanje potvrdilo je važnost stalnog usavršavanja i primjene modernih AI alata u edukaciji. Zahvalan sam m:tel-u na ovoj vrijednoj prilici koja je značajno obogatila moj profesionalni razvoj“, zaključuje Vladimir Šarović, profesor i mentor iz Gimnazije u Mostaru.

Regionalni app izazov još jednom je dokazao da je prostor Zapadnog Balkana bogat mladim talentima kojima su prepoznatljivost i podrška velikih kompanija poput m:tel-a ključna odskočna daska za globalno tržište rada i tehnologije.

