Trčite, navijajte i uživajte uz "Run&More Weekend"

m:tel i ove godine prijatelj velikog sportskog festivala u Banjaluci

Izvor: m:tel

Banjaluka će 23. i 24. maja ponovo postati regionalni centar sporta, rekreacije i dobre energije, jer će još jedno izdanje festivala „Vivia Run&More Weekend“ okupiti hiljade učesnika iz zemlje, regiona i svijeta, koji će gradske ulice ispuniti sportskim duhom, pozitivnom energijom i sjajnom atmosferom.

Tokom dvodnevnog festivala biće održane popularne trke: RMC Banjaluka Polumaraton, RMC 10K, 5K Team Run i Color Fun Run, koje iz godine u godinu okupljaju sve generacije trkača - od vrhunskih sportista i rekreativaca, dok najmlađe učesnike očekuju Bambini Maraton i School Run trka za školski uzrast.

Posebnu pažnju i ove godine privlači Color Fun Run, najveselija i najšarenija trka festivala, rezervisana za sjajnu zabavu, muziku, boje i druženje

Kompanija m:tel i ove godine dio je ove velike sportske priče podržavajući događaj koji promoviše zdrave životne navike, a kao simbol podrške lokalnim sportistima pripremljene su i nagrade za najbržeg Banjalučanina i najbržu Banjalučanku.

