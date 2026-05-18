logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otvorene prijave za m:tel Ljetnu akademiju 2026: Praksa za studente IKT usmjerenja

Otvorene prijave za m:tel Ljetnu akademiju 2026: Praksa za studente IKT usmjerenja

Izvor Promo
0

Ljeto za nova IT znanja kroz timski rad i mentorsku podršku

Otvorene prijave za m:tel Ljetnu akademiju 2026: Praksa za studente IKT usmjerenja Izvor: m:tel

Kompanija m:tel otvorila je poziv za prijave na program stručne prakse „Ljetna akademija 2026“, koji će biti održan tokom avgusta 2026. godine.

Program je namijenjen studentima tehničkih i IT usmjerenja koji žele da steknu praktično iskustvo kroz rad na stvarnim IT projektima, unaprijede svoja znanja i upoznaju se sa radom u profesionalnom poslovnom okruženju.

Pravo prijave imaju studenti sljedećih fakulteta: ETF Banjaluka, ETF Istočno Sarajevo, FET Tuzla, PMF Banjaluka i FTN Novi Sad.
Tokom Ljetne akademije učesnici će raditi u manjim timovima uz podršku mentora iz kompanije, kroz praktične zadatke i projekte iz savremenih tehnoloških oblasti.

Fokus programa je na sticanju praktičnih iskustava i upoznavanju načina rada u profesionalnom IT okruženju, uz poseban akcenat na timskom radu i saradnji sa drugim timovima, čime se podstiče razmjena znanja i stiče šira slika o funkcionisanju savremenih IT sistema.

Prijave za „Ljetnu akademiju 2026“ otvorene su do 18. juna 2026. godine, a sve dodatne informacije o oblastima prakse, uslovima prijave i načinu apliciranja dostupne su na adresi: www.mtel.ba/praksa.

Pozivamo sve zainteresovane studente da se prijave i kroz praksu steknu nova znanja i iskustva značajna za budući profesionalni razvoj u IT sektoru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS