m:tel TV preporuke: Od trilera do emocija

Autor Haris Krhalić
0

m:tel TV platforme su vaš prozor u svijet dobrih filmova i serija, dječijeg i sportskog programa i drugih programskih žanrova.

m:tel TV preporuke: Od trilera do emocija Izvor: Pink Premium

Film „Početak“ je snažan akcioni i psihološki triler sa Leonardom Di Kapriom u glavnoj ulozi. Na programu je u subotu 16 maja u 22.00 časa na Pink Premium kanalu.

Dom Kob (Leonardo Di Kaprio) ne krade stvari, on krade ideje. Projektujući se duboko unutar podsvijesti svojih meta, on može da dođe do informacija koje čak ni najbolji kompjuterski hakeri ne mogu. U svijetu korporativne špijunaže, Kob je ultimativno oružje. Ali, i oružja imaju svoje slabosti, a kada Kob izgubi sve, on je primoran da krene u posljednju misiju, u očajničkom pokušaju da se iskupi. Ovog puta, Kob neće požnjeti ideju, već zasijati je. Ako on i njegov tim specijalista uspiju, otkriće novu granu u umjetnosti psihološke špijunaže. Isplanirali su sve do najsitnijih detalja i imaju sav alat koji im je potreban…

Izvor: TV HBO 2

TV HBO 2 nam u filmu „Požuda“ donosi priču o moćnoj izvršnoj direktorki koja rizikuje karijeru i stavlja porodicu na kocku kad započne burnu aferu sa svojim mnogo mlađim stažistom. Film će biti emitovan u nedjelju 17. maja u 21.15 časova.

U svijetu poslovnog glamura i lične ranjivosti, 50-godišnja izvršna direktorka (Nikol Kidman) suočava se sa prekretnicom u svom životu. Dok balansira između zahtjevne karijere i unutrašnje potrebe za ljubavlju, neočekivano započinje strastvenu vezu s 20-godišnjim muškarcem. Njihova veza izaziva društvene osude, ali i otvara vrata ličnom rastu, pitanjima identiteta i snazi emocionalne povezanosti koja nadilazi godine i očekivanja.

Izvor: AMC

U ponedjeljak 18. maja u 20.20 časova, na televizijskom kanalu AMC možete pogledati akcionu komediju „Dva pištolja“.

Dvojici tajnih agenata koji pripadaju različitim tajnim službama, Robertu Trenču i Majklu Stigmanu, ukrste se putevi dok vode istragu jedan o drugome.

Izvor: FilmBox Stars

FilmBox Stars nam donosi odličan porodični film „Autor pisama“, koji će biti prikazan u utorak 19. maja u 17.50 časova.

Mlada djevojka Megi dobija inspirativno pismo. Čini se da ju autor pisma poznaje bolje od nje same. Megi je oduvijek osjećala da ne ispunjava roditeljska očekivanja. Kada dobija pismo puno pohvala, odlučuje da pronađe autora. To je putovanje koje zauvijek može da promijeni njen život.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet

