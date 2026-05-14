Izaberite svoj novi telefon i m:tel Travel tarifu

Vrhunski telefoni i neograničena komunikacija gdje god da ste.

Izvor: m:tel PR

Putovanja su ljepša uz vrhunski telefon i gigabajte koji vas prate gdje god krenete, zato uz m:tel Travel tarife izaberite i svoj novi uređaj u atraktivnoj ponudi.

Izaberite iPhone 16 i zakoračite u novu eru pametnih telefona uz moćni A18 čip, revolucionarne Apple Intelligence funkcionalnosti, vrhunske kamere i još bolje performanse baterije za besprijekorno korisničko iskustvo.

Sa odličnim iPhone 15 telefonom uživajte u prepoznatljivoj Apple pouzdanosti, fantastičnom ekranu i moćnoj kameri od 48 MP koja svaki važan trenutak pretvara u savršenu fotografiju, dok snažni A16 Bionic čip donosi brz, stabilan i besprijekorno fluidan rad tokom cijelog dana.

Uz Google Pixel 10a očekuje vas čisto Android iskustvo, pametne AI funkcije i pouzdane performanse koje donosi snažni Google Tensor G4 čip, dok moderan dizajn i optimizovan rad ovaj uređaj čine idealnim izborom za svakodnevne zadatke.

Izuzetno otporan na padove i vodu, Redmi Note 15 Pro donosi vrhunsku izdržljivost, ali i fantastične fotografije. Kamera od 200 MP sa optičkom stabilizacijom i AI podrškom omogućava oštre i prirodne snimke čak i u uslovima slabog osvjetljenja.

Izaberite svoj novi telefon uz m:tel Travel tarifu koja pokriva sve: neograničene razgovore, mobilni internet, roming i putno osiguranje! Očekuju vas do 150 GB interneta u BiH, do 3 GB roming interneta i dodatna sigurnost na svakom putovanju.

Za sve dodatne informacije posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.