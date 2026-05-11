Nagrada za m:tel kampanju "Tri pjesme, tri priče" na ovogodišnjem BalCannes-u

Kampanja "Tri pjesme tri priče" kompanije m:tel, nagrađena je bronzanim priznanjem na ovogodišnjem takmičenju najboljih regionalnih dostignuća u kreativnoj industriji "BalCannes", čije je finale održano u Rovinju na "Danima komunikacija", u od 7. do 10. maja 2026.

Žiri BalCannes-a činili su marketinški stručnjaci iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Ovoga puta, pred njima je bio izuzetno zahtjevan zadatak, jer je na ovo takmičenje kreativnosti prijavljeno više od 220 radova.

Kompaniji m:tel i kreativnoj agenciji Aquarius Group, dodijeljena je bronza u kategoriji Najbolji TV spot i korporativni film, u izuzetno jakoj konkurenciji i među radovima koji pomjeraju granice kreativnosti u regiji.

"Osmislili smo tri vizuelno povezane filmske priče, koje smo tematski upotpunili autorskom muzikom kultne Jadranke Stojaković, s idejom povezivanja ljudi, ali i muzičkog vremeplova i spajanja generacija", ističu u kompaniji m:tel i dodaju da im je zadovoljstvo što je ovaj emotivni triptih dirnuo srca širom regije, a što je, u krajnjem, rezultiralo i ovim značajnim priznanjem.

