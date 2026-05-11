logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nagrada za m:tel kampanju "Tri pjesme, tri priče" na ovogodišnjem BalCannes-u

Nagrada za m:tel kampanju "Tri pjesme, tri priče" na ovogodišnjem BalCannes-u

Izvor Promo
0

Kampanja "Tri pjesme tri priče" kompanije m:tel, nagrađena je bronzanim priznanjem na ovogodišnjem takmičenju najboljih regionalnih dostignuća u kreativnoj industriji "BalCannes", čije je finale održano u Rovinju na "Danima komunikacija", u od 7. do 10. maja 2026.

Kampanja "Tri pjesme tri priče" kompanije m:tel, nagrađena je bronzanom nagradom Izvor: m:tel PR

Žiri BalCannes-a činili su marketinški stručnjaci iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Ovoga puta, pred njima je bio izuzetno zahtjevan zadatak, jer je na ovo takmičenje kreativnosti prijavljeno više od 220 radova.

Kompaniji m:tel i kreativnoj agenciji Aquarius Group, dodijeljena je bronza u kategoriji Najbolji TV spot i korporativni film, u izuzetno jakoj konkurenciji i među radovima koji pomjeraju granice kreativnosti u regiji.

"Osmislili smo tri vizuelno povezane filmske priče, koje smo tematski upotpunili autorskom muzikom kultne Jadranke Stojaković, s idejom povezivanja ljudi, ali i muzičkog vremeplova i spajanja generacija", ističu u kompaniji m:tel i dodaju da im je zadovoljstvo što je ovaj emotivni triptih dirnuo srca širom regije, a što je, u krajnjem, rezultiralo i ovim značajnim priznanjem.

Kompletna lista nagrađenih projekata u okviru BalCannes-a dostupna je ovdje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel nagrada

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS