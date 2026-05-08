m:tel TV preporuke: Proljeće je bolje uz odlične filmske naslove

Izvor: m:tel

Hana je tinejdžerka. Ima snagu, izdržljivost i um vojnika. Naslijedila ih je odgojem od oca, bivšeg agenta CIA-e, u šumama Finske. Njeno odrastanje i treniranje bili su usmjereni samo ka jednom cilju, da Hana postane savršeni ubica. Ovo je kratki scenario akcionog filma „Hana“, koji možete pogledati u subotu, 9. maja u 14.55 časova na TV Star.

Prekretnica njenog mladenačkog života bila je izrazito upečatljiva. Otac je poslao u svijet da izvrši zadatak, te Hana neopaženo putuje Evropom izmičući agentima koje je za njom poslala okrutna obavještajna agentica koja i sama ima svoje tajne.

Film „Ti, ja i ona“ je fenomenalna komedija koja će biti emitovana u nedjelju, 10. maja u 22.10 časova na TV Cinemax 2.

Za Mags i Eš, brak je postao niz rasprava i kompromisa, dok su oboje željni da dožive nešto više. Tokom svog prvog odmora bez djece otkako su postali roditelji, njihove svađe prijete da unište putovanje - sve dok ne upoznaju Anđelu, slobodnu digitalnu nomadkinju koja budi neočekivana osjećanja u Mags i daje joj dozvolu da bude onakva kakva nije bila godinama - zabavna! Zaintrigirani Anđelinom pojavom, bračni par se poigrava idejom trojke, ali stvari nikad nisu jednostavne kako izgledaju.

„Krid: Rađanje legende“ je akciona i sportska drama koja donosi uzbudljivu priču o napretku u sportskoj karijeri. Film će biti emitovan u ponedjeljak, 11. maja u 23.00 časa na Pink Action.

Adonis Džonson (Majkl B.Džordan) nije poznavao svog čuvenog oca, Apola Krida, svjetskog šampiona u teškoj kategoriji, koji je umro prije njegovog rođenja. Ipak, boks mu je u krvi pa Adonis odlazi u Filadelfiju gdje je održan legendarni meč između Apola Krida i tada početnika Rokija Balboe. Kad stigne u grad, Adonis traži od Rokija da mu bude trener. Iako ističe da je zauvijek izašao iz svijeta boksa, Roki vidi u Adonisu snagu i odlučnost kakve je imao Apolo, njegov žestoki suparnik koji mu je postao najbliži prijatelj.

„Nikad nije kasno“ je priča o četvorici starijih muškaraca koji koriste vještine stečene u Vijetnamu da „pobjegnu“ iz malo drugačijeg zatvora - staračkog doma! Možda su zaboravni i spori, ali ovi odmetnici dokazuju da nikad nije kasno za nove avanture. Preporučujemo ovu briljantnu komediju koju možete pogledati u srijedu, 13. maja u 00:00 časova na TV Prva.

Ovo je buntovna priča o četiri vijetnamska veterana i heroja, poznatih po bjekstvu iz logora za ratne zatvorenike, koji se sada nalaze u novom zatvoru, staračkom domu Hogan Hils. Svako od njih ima neispunjene snove koje želi da ostvari prije nego što bude kasno. Sada se ponovo udružuju u namjeri da pobjegnu iz ovog paklenog staračkog doma.

