logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

m:tel nastavlja stabilan rast: 16,7 miliona KM dobiti u prvom kvartalu 2026. godine

Izvor Promo
0

Kompanija m:tel ostvarila je odlične poslovne rezultate u prvom kvartalu 2026. godine, potvrđujući stabilan rast i snažnu tržišnu poziciju.

Izvor: m:tel

Neto dobit kompanije u prva tri mjeseca 2026. godine iznosi 16,7 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od 4,2 miliona KM, odnosno rast od 33,39% u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupni prihodi Društva u posmatranom periodu dostigli su 129,1 milion konvertibilnih maraka, što je za 7,7 miliona KM više u odnosu na prvi kvartal 2025. godine, odnosno rast od 6,34%. Poslovni prihodi bilježe rast od 6,15% u odnosu na isti period prošle godine, što dodatno potvrđuje kontinuitet pozitivnih poslovnih trendova.

Ukupni rashodi u prvom kvartalu 2026. godine iznose 110,6 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 2,84% u odnosu na rashode ostvarene u istom periodu 2025. godine.

Ostvareni rezultati dobijaju dodatnu težinu imajući u vidu sve zahtjevnije uslove poslovanja na tržištu. Uprkos tome, rast prihoda i dobiti rezultat je iskoraka koje je m:tel napravio kroz plasman inovativnih tarifnih modela i unapređenje ponude, uz istovremenu racionalizaciju troškova. Iako rashodi bilježe očekivan rast usljed inflatornih kretanja, on je zadržan na kontrolisanom nivou, što dodatno potvrđuje efikasnost poslovanja i stabilnost kompanije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS