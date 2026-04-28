m:tel među finalistima BalCannes festivala - priče koje nas povezuju prepoznate i regionalno

Izvor Promo
0

U svijetu ubrzanih promjena, m:tel ostaje posvećen onome što je zaista važno - ljudima i trenucima koji nas povezuju.

m:tel među finalistima BalCannes festivala Izvor: m:tel PR

Kampanja "Tri priče, tri pjesme", koja kroz emociju i snažan muzički izraz donosi univerzalnu poruku o bliskosti, prepoznata je i na regionalnom nivou, plasmanom među finaliste prestižnog BalCannes festivala.

Vođena idejom da tehnologija ima svoju pravu vrijednost tek kada spaja ljude, kampanja donosi filmski prikaz svakodnevnih, ali ključnih životnih trenutaka, onih koje pamtimo, dijelimo i koji nas oblikuju. U njenom fokusu nisu usluge, već emocije: podrška, bliskost i osjećaj pripadnosti.

Kreativni koncept i realizaciju kampanje potpisuje Aquarius Group, u saradnji sa m:tel timom, čime je još jednom potvrđena snaga domaće kreativne industrije u kreiranju ideja koje imaju regionalni odjek.

Kroz tri povezane priče, m:tel podsjeća da iza svake konekcije stoji nešto mnogo važnije - odnos. Bilo da je riječ o malim pobjedama ili velikim životnim prekretnicama, m:tel je tu kao pouzdan partner koji omogućava da ti trenuci budu podijeljeni sa onima koji su nam najvažniji.

Ulazak u finale BalCannes festivala dodatna je potvrda da upravo takav pristup - iskren, blizak i ljudski, ima snagu da bude prepoznat i izvan granica tržišta.

Možda će vas zanimati

