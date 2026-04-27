Snaga podrške: Jelena Trivan uz Međunarodni institut za Down syndrome "Lazaro"

Snaga podrške: Jelena Trivan uz Međunarodni institut za Down syndrome "Lazaro"

Izvor Promo
Održan Prvi evropski sajam ekspresivnih art terapija socijalne rehabilitacije i psihoneuroterapija na Zlatiboru

Mtel PR_DSC Zlatibor (1).JPG Izvor: m:tel

U organizaciji Međunarodnog instituta za Down syndrome "Lazaro" iz Banjaluke, na Zlatiboru je uspješno održan Prvi evropski sajam ekspresivnih art terapija, socijalne rehabilitacije i psihoneuroterapija.

Sajmu su prisustvovali prijatelji ovog instituta, među kojima i Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, prvi ambasador Centra za prostore Srbije, Kosova i Metohije. Ovom događaju pridružio se i Igor Miketić, predsjednik Austrijske bokserske federacije.

Izvor: m:tel

Jelena Trivan, kao dokazani prijatelj Down syndrome centra i Instituta „Lazaro“, ovom prilikom je istakla: „Drago mi je da vidim da ono što radimo i način na koji pomažemo ovom institutu, daje rezultate. Naše prisustvo na njihovim događajima čini upravo to da se oni ne osećaju sami i da se osećaju bolje, i zato se trudimo da uvek budemo tu kada im je to važno. Ja lično se osećam ovde uvek kao svoj među svojima, a upravo oni su me naučili da budem bolji čovek i da svet posmatram nekritički kako to i oni čine.“

Tokom sajma predstavljeni su savremeni terapijski pristupi, poput ekspresivnih art terapija, fitoterapija i suplementacije, kao i prezentovana Neuro EEG feedback terapija, kao i rezultati rada Međunarodnog instituta za Down syndrom „Lazaro“, prvog ovakvog centra u Evropi. Institut je postao važan centar za edukaciju, istraživanje i primjenu savremenih metoda u radu sa osobama sa ovim sindromom.

