Ne propustite premijeru nove serije "Sumpor"

Izvor: m:tel

Na kanalu Superstar, dostupnog korisnicima svih m:tel TV platformi, u subotu 9. maja sa početkom u 21.00 čas premijerno će biti prikazana nova serija iz TS Media produkcije - “Sumpor”.

Godine 1882. Jelena Ilka Marković pokušala je da ubije kralja Milana Obrenovića u Sabornoj crkvi. Osuđena je na 20 godina zatvora, i ubrzo zatim je pronađena mrtva u zatvorskoj ćeliji – zvanična verzija glasi da se objesila peškirom o krevet. Tragovi govore da samoubistvo nije bilo moguće.

Sedam godina kasnije, istog dana pronađena su dva tijela - na obali Save alasi pronalaze tijelo ubijene djevojke, a u Topčiderskoj šumi tijelo praunuka kneza Miloša. Otkrićemo da su oba ova ubistva povezana sa atentatom u Sabornoj crkvi. Poslije mnogo vremena, taj slučaj je ponovo otvoren. Jedan propali advokat i šef beogradske policije istražuju njenu smrt, svaki iz svojih razloga, ali u slučaju gospođe Markovićke istina ne donosi ništa dobro…

Ova napeta kriminalistička priča vodi nas u samo srce tadašnjeg Beograda, otkrivajući slojeve misterije, političkih intriga i ličnih drama.

