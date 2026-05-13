m:tel na Međunarodnom sajmu privrede: Banjaluka EXPO 2026

Kompanija m:tel i ove godine učestvuje na Međunarodnom sajmu privrede "Banjaluka EXPO 2026", koji se održava od 13. do 15. maja u kompleksu Univerzitetskog centra – Kampusu Banjaluka.

Ovaj značajni poslovni događaj okuplja više od 300 izlagača i predstavlja važnu platformu za razmjenu iskustava, inovacija i tehnoloških rješenja.

m:tel će na sajmu predstaviti širok spektar ICT rješenja namijenjenih poslovnim korisnicima, sa posebnim fokusom na unapređenje digitalne infrastrukture i jačanje sigurnosti poslovnih sistema. Pored toga posjetiocima sajma biće predstavljene i najnovije Travel Biz tarife sa uključenim bonusima za roming net i putnim zdravstvenim osiguranjem, za neometanu komunikaciju tokom poslovnih putovanja u inostranstvo.

Učešćem na sajmu "Banjaluka EXPO 2026", m:tel potvrđuje svoju stratešku opredijeljenost ka razvoju inovativnih ICT usluga i poziciju pouzdanog partnera poslovnoj zajednici u procesu digitalizacije i modernizacije poslovnih procesa.

Posjetite m:tel štand i informišite se o naprednim ICT rješenjima koji garantuju stabilnost sistema i kontinuitet poslovanja u dinamičnom digitalnom okruženju.