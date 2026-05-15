m:tel i Đurđevdanski festival: Prijateljstvo koje traje

Izvor: mtel

Najveći i najdugovječniji međunarodni festival dječije pjesme u jugoistočnoj Evropi ove godine obilježava svoj 32. rođendan. Đurđevdanski festival i dalje ostaje jedinstveno mjesto gdje muzika spaja generacije, njeguje autorsko stvaralaštvo i pruža djeci priliku da zasijaju pred publikom i stručnim žirijem.

Publika će ove godine imati priliku da uživa u 17 novih savremenih kompozicija koje će izvesti 21 mladi izvođač iz Letonije, Rusije, Španije, Bugarske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Đurđevdanske zvjezdice svoje umijeće pokazaće u studijskom ambijentu, uz kreativnu scenografiju i zanimljive vizuelne efekte, doživljavajući čari velike scene i pravog muzičkog spektakla.

Kao dugogodišnji i ponosni prijatelj festivala, m:tel je i ove godine za najbolje izvođače obezbijedio vrijedne nagrade.

Đurđevdanski festival pratite na kanalu RTRS, u petak, 15. maja, s početkom u 20.15 časova.