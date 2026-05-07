Pratite Điro d' Italija na Eurosportu

Doživite spektakl vrhunskog biciklizma na m:tel TV platformama

Izvor: mtel PR

Najljepše evropske rute, vrhunski biciklisti svijeta i tri sedmice adrenalina - sve vas to očekuje uz trku Điro d’Italia 2026 na kanalu Eurosport.

Ljubiteljima biciklizma preporučujemo da do kraja maja ove godine, pored ostalih, prate Eurosport i vožnje kroz prelijepe dionice juga Evrope. Trka Điro d’Italija 2026, koja se vozi po 109. put, startovaće 8. maja u Nesebaru u Bugarskoj, a završiće se 31.maja u Rimu.

Ruta obuhvata ukupno 21 etapu kroz više zemalja, uključujući i uvodnu dionicu od Nesebara do Burgasa, nakon čega slijedi raznovrstan teren duž čitave trase.

Takmičenje na ovoj prestižnoj biciklističkoj trci će drugu godinu zaredom početi van Italije, a biciklisti će voziti kroz impresivne predjele i zahtjevne dionice koje tradicionalno donose mnogo uzbuđenja, dramatičnih finiša i borbu za svaku sekundu.

Titulu prvaka će braniti Britanac Simon Jates. Najuzbudljiviju biciklističku trku pratite na Eurosportu!

