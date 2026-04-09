Novo m:tel TV iskustvo - manje traženja, više gledanja

Novo m:tel TV iskustvo donosi više od 20 novih funkcionalnosti i preko 30 unapređenja, osmišljenih da vam omoguće brži, jednostavniji i intuitivniji pristup sadržaju koji volite, bez lutanja kroz meni.

Novi mtel iptv interfejs Izvor: mtel

Unaprijeđen, brži i vizuelno ujednačen m:tel IPTV interfejs koji ovih dana stiže na vaše TV ekrane omogućava prirodno kretanje kroz platformu, jasne kategorije i pregledan prikaz sadržaja. Velike slike i jasno istaknute preporuke pomažu vam da već na prvi pogled pronađete svoj omiljeni sadržaj, umjesto da ga tražite kroz kompletnu ponudu.

Gledanje TV-a ostaje poznato, ali sada imate više kontrole bez prekida. Program koji je već emitovan možete pokrenuti odmah, direktno iz statusne linije ili mini vodiča, dok se propušteni sadržaj nastavlja automatski - bez vraćanja u meni i dodatnih koraka.

Kanali su organizovani po žanrovima, uz opciju Moji kanali, koja vam omogućava da izdvojite ono što najčešće gledate i da se kroz sadržaj krećete brže i jednostavnije. TV vodič i pretraga su unaprijeđeni tako da vam na jednom mjestu prikazuju šta je dostupno sada, šta možete vratiti i koji sadržaj dolazi kasnije, bez nagađanja i dodatnog klikanja.

Videoteke su objedinjene i pregledno prikazane, pa lako otkrivate nove filmove, serije i emisije, čak i prije nego što se odlučite na pretplatu. Aktivacija dodatnog sadržaja omogućena je u samo dva klika, direktno sa TV ekrana, kroz novi i jednostavniji Shop.

Pored toga, redizajnirane aplikacije, poput Vremenske prognoze, Vijesti, Dopune računa i Dječije TV sekcije, donose jasniji prikaz, brže korištenje i bolje prilagođeno iskustvo za sve članove porodice.

Kao poseban dodatak, ponudu upotpunjuju i novi kanali, uključujući Arena Sport kanale, sa najaktuelnijim sportskim takmičenjima i vrhunskim prenosima za još više uzbuđenja pred ekranom.

m:tel TV - sve što želite od sada je na jednom mjestu!

