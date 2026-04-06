Najuspješnija žena u privredi Republike Srpske: Priznanje Jeleni Trivan za rezultate kompanije m:tel

Autor Nikolina Damjanić
Kompanija m:tel ostvarila je još jedno značajno priznanje u domaćoj poslovnoj zajednici. Generalnoj direktorki Jeleni Trivan dodijeljeno je priznanje za najuspješniju ženu u privredi Republike Srpske za 2025. godinu, u okviru tradicionalnog izbora Privredne komore RS.

Jeleni Trivan dodijeljeno priznanje za najuspješniju ženu u privredi

Ovo priznanje dolazi kao potvrda izuzetnih poslovnih rezultata koje m:tel kontinuirano ostvaruje. Tokom prethodne godine kompanija je nastavila snažan rast i razvoj, uz oko 2 miliona korisnika, što jasno potvrđuje visok nivo povjerenja u njihov kvalitet. Istovremeno, m:tel je zadržao stabilnu likvidnost i ostvario kontinuiran rast prihoda, kao i dobiti.

U obrazloženju nagrade istaknuto je da se Jelena Trivan izdvaja ne samo po ostvarenim poslovnim rezultatima, već i po snažnom društvenom angažmanu i ličnom doprinosu zajednici. Posebno je naglašena njena posvećenost podršci srpskom stanovništvu u Federaciji BiH, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, djeci s poteškoćama u razvoju, kao i sigurnim kućama, čime dodatno potvrđuje širi značaj njenog djelovanja izvan poslovnog okvira.

Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske, koji Privredna komora organizuje već 22 godine, predstavlja jedno od najrelevantnijih priznanja u domaćem poslovnom ambijentu, prepoznajući kompanije i pojedince koji ostvaruju izuzetne rezultate i doprinose razvoju privrede.

Ovim priznanjem dodatno je potvrđeno da iza stabilnih poslovnih rezultata m:tel-a stoji snažno i autentično liderstvo, usmjereno ka dugoročnom uspjehu i razvoju. Jelena Trivan je prethodno uspješno vodila i „Službeni glasnik“ u Srbiji, a njen rad prepoznat je i kroz priznanje za najboljeg menadžera koje joj je dodijelila Privredna komora Srbije.

