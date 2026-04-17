m:tel TV preporuke: Filmski naslovi koji će proljeće učiniti još ljepšim

Izvor: TV Prva

Na TV Prva, u petak na subotu, 18. aprila u 00.15 možete pogledati fantastičan akcioni film „96 sati: u bijegu“.

U završnom dijelu jedinstvene trilogije 96 sati, Brajan Mils će se susresti sa do sada možda najvećom prijetnjom, kada nepoznati počinioci ubiju njegovu suprugu i ugroze život njegove kćerke.

Radnja filma smještena je ovoga puta u Los Anđeles, gdje će za Milsom juriti ujedinjene policijske snage, ali i CIA i FBI. Suočen s optužbom da je počinio Leonorino ubistvo, bivši specijalac moraće u bijegu da pronađe pravog krivca, ali i da umakne upornom Franku Dokleru, koji ga poznaje bolje od svih.

Izvor: HBO

Film „Trepni dvaput“ je kriminalistička drama koja će biti emitovana na TV kanalu HBO 3, u nedjelju, 19. aprila u 21.40 časova.

Kada se tehnološki milijarder Slejter King upozna sa konobaricom Fridom na svojoj humanitarnoj gala-večeri, zaiskre varnice. On je poziva da se pridruži njemu i njegovim prijateljima na odmoru iz snova na njegovom privatnom ostrvu. Sve izgleda kao raj. Niko ne želi da se putovanje završi, ali kad čudne stvari počnu da se dešavaju, Frida počinje da preispituje svoju stvarnost. Nešto nije u redu s ovim mjestom…

Izvor: STAR life

„Čovjek zvani Oto“, radni je naslov briljantne komedije sa Tomom Henksom u glavnoj ulozi, koju možete pogledati na Star Life u ponedjeljak, 20. aprila u 11.05 časova.

Prema humorističnom i dirljivom bestseleru Njujork Tajmsa, „Čovjek zvan Oto“ prati priču o Otu Andersonu (Tom Henks), mrzovoljnom udovcu čija je jedina radost kritikovanje i osuđivanje njegovih ogorčenih komšija. Kada se živahna mlada porodica doseli u susjednu kuću, on upoznaje brzopletu trudnicu Marisol, što dovodi do neočekivanog prijateljstva koje će njegov svijet okrenuti naglavačke.

Izvor: Pink Premium

Na TV kanalu Pink Premium u utorak, 21. aprila u 22 časa možete pogledati dramu „Neobični slučaj Bendžamina Batona“.

Bendžamin Baton se rađa kao osamdesetogodišnjak u Nju Orleansu, odmah po završetku Prvog svjetskog rata i kako odrasta postaje sve mlađi. Baton koji, kao i svi drugi ljudi na svijetu, ne može da zaustavi vrijeme. Doživljava život i svoju ljubav prema Dejzi u raskoraku sa čovječanstvom u ovoj priči o putovanjima i mjestima koje će Bendžamin Baton upoznati, ljubavima koje će naći i izgubiti, radostima života i žalostima koje donosi smrt i o onome što ostaje kada sve prođe.

