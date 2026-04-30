m:tel TV preporuke: Praznični dani uz sjajne filmske premijere

m:tel TV platforme vode vas kroz svijet vrhunskih filmova i serija, uzbudljivih sportskih sadržaja, dječijeg programa i raznovrsnih žanrova prilagođenih svakom ukusu.

Izvor: Warner Bros

Za početak maja, HBO nam donosi premijeru filma „Orkanski visovi“ i to 1. maja na HBO Max streaming platformi.

U odvažnoj i modernoj ekranizaciji jednog od najvećih ljubavnih romana svih vremena, rediteljka Emerald Fenel donosi strastvenu i mračnu priču o zabranjenoj ljubavi Keti i Hitklifa, koje tumače Margo Robi i Džejkob Elordi. Film spaja bezvremensku romansu sa snažnim emocijama i impresivnom glumačkom postavom, donoseći novu viziju klasika Emili Bronte.

U filmu takođe igraju Hong Čau, Šazad Latif, Alison Oliver, dobitnik BAFTA nagrade Martin Kluns i Juon Mičel.

Izvor: HBO

Film „Zelena knjiga“ je drama koja je prije nekoliko godina osvojila Oskara za najbolji film. Na programu je u subotu, 2. maja u 11.50 časova na TV kanalu HBO.

Vigo Mortensen i dvostruki oskarovac Mahershala Ali glume u ovom Oskarom ovjenčanom ostvarenju o neobičnom partnerstvu između izbacivača italijansko-američkog porijekla i afroameričkog pijaniste. Oslanjajući se na vodič koji navodi bezbjedna mjesta za crnce, tokom turneje po južnom SAD-u 1960-ih, njih dvojica su svjedoci rasizma i između njih se razvija prijateljstvo.

Izvor: Pink Movies

„Čovjek iz sjenke“ je film koji prati priču o Diku Čejniju, vašingtonskom birokrati koji je tiho postao jedan od najmoćnijih ljudi na svijetu i potpredsjednik u vladi Džordža Buša. Ova dinamična drama biće emitovana u nedjelju, 3. maja u 13.00 časova na TV Pink Movies.

Pratićemo radnju o pedeset godina Čejnijevog složenog putovanja od ruralnog Vajominga gdje je radio kao električar do Vašingtona, u kojem je bio de fakto predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Radi se o humorističnom, ali i mračnom te često uznemirujućem pogledu na upotrebu i zloupotrebu institucionalne moći.

Izvor: Cinemax 2

TV kanal Cinemax 2 nas u filmu „Zemlja nomada“, vodi u fantastične predjele Nevade, na zapadu Amerike. Ova drama na programu je u ponedjeljak, 4. maja u 18.40 časova.

Nakon zatvaranja rudnika gipsa u malom mjestu u Nevadi koje naziva domom, Fern pakuje svoj kombi i kreće na put. Istražujući život van granica konvencionalnog društva kao savremeni nomad, Fern ubrzo otkriva izdržljivost i snalažljivost koje joj donose iskustva kakva nikad prije nije imala. Na tom putu nade, sreće i druge nomade koji postaju njeni učitelji usred prostranih, ponekad zadivljujućih predjela američkog Zapada.

Izvor: Filmbox

Film „Pirati Somalije“ je snažna i upečatljiva biografska drama. Možete je pogledati u utorak, 5. maja u 20.00 časova na TV kanalu FilmBox Premium.

Novinar početnik Džej Bahadur 2008. godine kuje plan kako da se ubaci među somalijske gusare. Na kraju uspijeva da iz prve ruke prikaže ko su ti ljudi, kako žive i šta je to što ih pokreće.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.