Važno obavještenje za korisnike o neovlaštenim porukama o novčanim nagradama

Kompanija m:tel obavještava korisnike da su zabilježeni pokušaji prevare putem Viber poruka u kojima se nepoznata lica lažno predstavljaju kao predstavnici m:tel-a i obavještavaju korisnike o navodnim novčanim nagradama.
U ovim porukama korisnicima se saopštava da su osvojili određeni novčani iznos, nakon čega se traži dostavljanje ličnih podataka, uključujući i fotografije ličnih dokumenata.
Ovim putem jasno naglašavamo da:
- m:tel nikada ne traži dostavljanje ličnih dokumenata putem Viber-a, SMS-a ili drugih neformalnih kanala komunikacije;
- m:tel ne obavještava dobitnike nagrada na način koji uključuje zahtjeve za slanje ličnih podataka ili bilo kakve finansijske transakcije;
- m:tel ne traži od korisnika da dostavljaju osjetljive lične podatke kako bi ostvarili pravo na nagradu.
Sve relevantne informacije o nagradnim igrama koje priređuje kompanija m:tel dostupne su isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije:
- zvanični sajt: https://mtel.ba/;
- m:blog: https://mtelblog.ba/;
- društvene mreže kompanije.
Pozivamo korisnike da:
- ne dijele svoje lične podatke nepoznatim ili nepouzdanim izvorima;
- ne odgovaraju na sumnjive poruke i pozive;
- prijave ovakve slučajeve nadležnim institucijama ili m:tel Kontakt centru.