m:tel među najpoželjnijim poslodavcima i u 2025. godini

Kompanija m:tel još jednom je potvrdila status jednog od najpoželjnijih poslodavaca u Bosni i Hercegovini, osvojivši priznanje „Najpoželjniji poslodavac“ u sektoru telekomunikacija za 2025. godinu.

Izvor: m:tel PR

Ovo priznanje dodijeljeno je na osnovu istraživanja koje je sprovela kompanija Alma Career BH, najpoznatija po vodećem portalu za zapošljavanje u BiH - MojPosao.ba, čime je potvrđena kontinuirana posvećenost m:tel-a razvoju kvalitetnog i stabilnog radnog okruženja.

Priznanje je uručila Mersiha Mehić, generalna direktorica kompanije Alma Career BH (MojPosao.ba), a u ime kompanije m:tel preuzeo ga je Stefan Ličina, šef Službe za odnose s javnošću m:tel-a koji je ovom prilikom izjavio: „Mi u m:tel-u znamo da su ljudi ključ uspjeha svake kompanije, zbog čega kontinuirano unapređujemo radno okruženje i ulažemo u svoje zaposlene, vodeći računa o njihovoj sigurnosti, stabilnosti i dobrobiti, naročito u izazovnim vremenima. Podjednako posvećeno radimo i na privlačenju novih talenata te kroz programe poput m:stipendija nastojimo da mladima pružimo priliku da svoju profesionalnu budućnost grade zajedno s nama, već tokom školovanja.”

U ovogodišnjem istraživanju koje je trajalo od aprila do decembra 2025. godine, prikupljeno je više od 78.000 glasova od preko 26.000 ispitanika.

Priznanje „Najpoželjniji poslodavac“ za 2025. godinu dodatno osnažuje opredijeljenost m:tel-a ka izgradnji inspirativnog, sigurnog i perspektivnog radnog okruženja. Kontinuiranim ulaganjem u ljude i znanje, kompanija nastavlja da gradi snažan tim koji predstavlja temelj njenog dugoročnog razvoja i uspjeha.