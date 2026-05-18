Dan telekomunikacija i informacionog društva – digitalne linije života savremenog svijeta

Dan telekomunikacija i informacionog društva, koji se obilježava 17. maja, podsjeća na značaj tehnologije u savremenom društvu i njenu ulogu u povezivanju ljudi, ideja i zajednica.

Izvor: m:tel

Ovogodišnja tema, „Digitalne linije života: jačanje otpornosti u povezanom svijetu”, stavlja fokus na infrastrukturu koja održava svijet u pokretu i naglašava koliko su pouzdane digitalne mreže važne za stabilnost sistema, kontinuitet komunikacija i održiv rast za sve.

U kompaniji m:tel, ovu poruku prepoznajemo kao dio svoje svakodnevne odgovornosti. Kontinuiranim ulaganjem u mrežu, savremene tehnologije i digitalne servise, gradimo stabilnu i sigurnu infrastrukturu koja korisnicima omogućava pouzdanu komunikaciju – u svakodnevnim aktivnostima, ali i u izazovnim vremenima.

Telekomunikacije danas nisu samo tehnička osnova povezivanja, već temelj digitalnog društva. Dan telekomunikacija prilika je da još jednom istaknemo da iza svake mreže stoje ljudi, a iza svake veze povjerenje – vrijednosti koje nas vode u stvaranju otpornijeg, sigurnijeg i povezanijeg svijeta.