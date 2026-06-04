Sezona putovanja počinje: m:tel vam predstavlja eSIM Travel

Ljeto donosi poznati ritual – planiranje putovanja i godišnjih odmora. Prave se liste, slažu koferi i provjerava ono najvažnije: kupaći kostimi, odjeća, kozmetika, pasoš, … ali i internet.

Izvor: Promo

Upravo zato m:tel vam donosi novu uslugu eSIM Travel, osmišljenu da mobilni internet postane jednostavan, dostupan i spreman za put gdje god da putujete.

eSIM Travel dolazi u paketima za pojedinačne zemlje kao i regije, poput eSIM Travel Azija, koji obuhvata zemlje tog kontinenta ili eSIM Travel Balkan, koji pokriva 10 zemalja ove popularne regionalne rute. Za svaku destinaciju dostupna su tri paketa sa 1, 2 ili 3 GB mobilnog interneta, u trajanju od 7, 15 ili 30 dana, što vam omogućava da internet planirate jednako pažljivo kao i ostatak putovanja, uz potpunu kontrolu troškova.

Posebna prednost eSIM Travel paketa jeste ta što je dostupan svima, bez obzira na telekom operatora čiju uslugu koristite u domaćem saobraćaju, kao i da li ste prepaid ili postpaid korisnik.

Kupovina željenog eSIM Travel paketa je jednostavna i obavlja se online u samo par klikova na stranici mtel.ba, korišćenjem vaše platne kartice i bez ugovora. Da biste uspješno aktivirali paket, vaš telefon mora podržavati eSIM, a paket počinje da važi od trenutka prvog povezivanja na mrežu odabranog operatera i prvog iskorištenog kB.

U vremenu kada se putovanja planiraju unaprijed, a mobilna konekcija postaje neizostavan dio svakog iskustva, m:tel eSIM Travel dolazi kao jednostavno rješenje koje će vas povezati i na najudaljenijim mjestima svijeta.