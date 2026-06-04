U Banjaluci teniserke iz 30 zemalja svijeta - m:tel uz „Banjaluka Ladies Open 2026“

Banjaluka je ovih dana u znaku tenisa, jer se od 31. maja do 7. juna održava Međunarodni ženski teniski turnir „Banjaluka Ladies Open 2026 “ na kojem se takmiče 64 teniserke iz tridesetak zemalja iz cijelog svijeta.

Izvor: m:tel

Na terenima Teniskog kluba „Banjaluka“, takmičarke iz SAD, Francuske, Italije, Mađarske, Češke, Srbije, Bosne i Hercegovine i brojnih drugih zemalja boriće se za WTA bodove i nagradni fond od 15 hiljada američkih dolara.

Organizatori ističu da je ovo najkvalitetniji turnir do sada i da će borba za prvo mjesto biti izuzetno neizvjesna.

Izvor: m:tel

Kompanija m:tel je podržala organizaciju i održavanje ovog sportskog događaja koji je okupio profesionalne teniserke iz cijelog svijeta, dajući tako nesebičan doprinos afirmaciji različitih sportova u Banjaluci, koja će i nakon ovog turnira ostati prepoznatljiva na mapi zapaženih sportskih centara.

(m:tel)