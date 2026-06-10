Svjetsko prvenstvo u fudbalu na Arena Sport kanalima

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Startuje najgledaniji sportski događaj u svijetu. Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje 11. juna i traje do 19. jula 2026. godine. Ovo je 23. po redu Svjetsko prvenstvo, a po prvi put u istoriji domaćini su čak tri države: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvenstvo se otvara 11. juna utakmicom između Meksika i Južne Afrike na stadionu u Meksiko Sitiju. Direktan prenos počinje u 21.00 čas uz direktan prenos na Arena Sport 1 TV kanalu.

Po prvi put nastupa 48 reprezentacija, raspoređenih u 12 grupa sa po četiri ekipe. Selekcije poput Brazila, Argentine, Francuske, Španije i Engleske slove za glavne favoritie za osvajanje titule prvaka svijeta. Titulu šampiona brani reprezentacija Argentine. Dakle, očekuje nas fudbalska groznica a na Arena Sport kanalima možete pratiti direktne tv prenose svih utakmica, specijalne emisije i stručne analize mečeva.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!