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MOVE TV aktivirajte bez naknade i gledajte odmah!

MOVE TV aktivirajte bez naknade i gledajte odmah!

Autor Nikolina Damjanić
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Dva mjeseca besplatno za m:tel Pretplata korisnike

Move tv za mtel korisnike Izvor: mtel

Vaša televizija sada putuje s vama, omiljeni sadržaj je uvijek uz vas!

Kao m:tel Pretplata korisnik mobilne telefonije, aktivirajte MOVE TV i do 31. jula ove godine uživajte u vrhunskim sportskim sadržajima bez dodatne naknade.

Uz jednostavnu aktivaciju putem Moj m:tel aplikacije, biće vam dostupni TV sadržaji, bogat izbor filmova, serija i videoteka u HD i Full HD kvalitetu, uz napredne funkcije poput pauziranja programa, gledanja od početka, vraćanja sadržaja do sedam dana unazad, kreiranje korisničkih profila kao i radio strimovi.

Uoči uzbudljive sportske sezone, neka vam uz MOVE TV najvažniji sportski trenuci, ali i omiljeni TV sadržaji, filmovi i serije, uvijek budu na dohvat ruke.

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Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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