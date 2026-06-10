Pratite Svjetsko prvenstvo u fudbalu uz ekskluzivne Arena Sport sadržaje

Fudbal kakav do sada niste gledali!

Izvor: m:tel PR

Ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svijetu koji će svjetsko prvenstvo pratiti putem Arena Sport kanala stižu sjajne vijesti!

Ukoliko i vi s nestrpljenjem očekujete predstojeći fudbalski spektakl, očekuje vas potpuno novo iskustvo praćenja utakmica uz dodatne sadržaje koji donose dešavanja prije i poslije mečeva, pogled na igrače tokom zagrijavanja, sadržaje posvećene reprezentacijama, kao i autentične reakcije vjernih navijača sa stadiona i iz fan zona.

Od 11. juna, odnosno od početka prvenstva, biće vam dostupni specijalni Arena Sport medijski sadržaji aktivni tokom trajanja utakmica. Sami ćete birati kako želite pratiti najvažnije sportske trenutke, jer ćete uz glavni prenos imati pristup atmosferi sa stadiona, najvažnijim akcijama, ekskluzivnim uglovima kamera i sadržajima koji vas približavaju reprezentacijama i igračima više nego ikada ranije.

Ovog ljeta, Svjetsko fudbalsko prvenstvo doživite iz potpuno nove perspektive!

Takođe, korisnicima m:tel TV, integrisanih i BIZ integrisanih paketa do kraja jula biće dostupan i Arena Plus paket, bez naknade tokom promotivnog perioda.

Uz m:tel TV pakete pratite sve mečeve Svjetskog prvenstva na kanalima Arena Sport, a vrhunski doživljaj upotpuniće televizori nove generacije: SONY K50S35B.CEI (Android TV), TCL 55P7K (Google TV) i TESLA 43E655BUS (Google TV).

Iskoristite priliku, unaprijedite svoj TV doživljaj i uživajte u još bogatijem sportskom sadržaju!

Za više informacija o Arena Plus i dodatnim TV paketima posjetite www.mtel.ba.