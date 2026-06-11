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Hrabrost na sceni – završen 28. Teatar fest „Petar Kočić“

Hrabrost na sceni – završen 28. Teatar fest „Petar Kočić“

Autor m:tel
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Ovogodišnji, 28. po redu praznik pozorišne umjetnosti pod nazivom Teatar fest „Petar Kočić“, završen je 10. juna dodjelom nagrada.

završen 28. Teatar fest „Petar Kočić“ Izvor: NPRS

Najboljom predstavom je proglašena „Gospa Nola“, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, a nagradu za najbolju režiju dobila je rediteljka te predstave Sonja Petrović.

U čast nagrađenih, na završnoj večeri odigrana je predstava pozorišta domaćina „Martin udio“.

Slogan ovogodišnjeg Festa „Od igre do sigurne kuće – i nešto više od toga“ i predstave koje su se našle u ovoj selekciji, donijeli su pred banjalučku publiku aktuelne društvene teme kroz hrabra i emotivna ostvarenja iz cijelog regiona. Ovim aktuelnim komadima, domaća teatarska scena pokazala je potrebu da glasno i otvoreno progovori o teškim društvenim fenomenima i nasilju nad ženama i u savremenom društvu.

Izvor: NPRS

Teatar je još jednom potvrdio da je mjesto preispitivanja i društvene angažovanosti, što je misija i vrijednost koju kompanija m:tel živi i aktivno podržava.

Do sljedećeg festivala, Narodno pozorište Republike Srpske ostaje mjesto u kojem s nestrpljenjem očekujemo novu pozorišnu sezonu i nove predstave.

(M:TEL)

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Teatar fest Petar Kočić m:tel

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